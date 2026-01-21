即時中心／温芸萱報導

國立中正大學調查顯示，2025年民眾對住家附近治安滿意度達86.35%，對警察維護治安工作滿意度78.72%，創三年新高。首次列入的「警察打詐表現」及「暑期保護青少年專案」滿意度分別為64.99%與74.15%。警政署表示將持續精進治安維護，確保台灣社會穩定安全。

國立中正大學犯罪研究中心長期關注治安議題，並以第三方公正立場進行民調，其研究結果具有高度科學性與客觀性，能反映民眾真實感受，協助警政署檢視與精進各項施政作為。今日該中心公布「2025年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度調查研究」，結果顯示民眾對「住家治安」滿意度高達86.35%，對「警察維護治安工作」滿意度為78.72%，創下近三年新高，充分展現民眾對警察維護社會治安努力的肯定。

廣告 廣告

值得注意的是，本次調查首次列入「警察努力打詐之表現」及「暑期保護青少年青春專案」兩項指標，滿意度分別達64.99%及74.15%，顯示民眾對警察各項施政表現多持正面評價。

近年來，台灣與多數國家一樣，面臨跨境詐騙、毒品等治安挑戰。警政署自2024年8月起建置「打詐儀錶板」，每日公布受理詐騙案件數並宣導防詐秘笈，提升民眾防詐意識；近期亦新增「AI智能客服」功能，提供民眾即時線上諮詢服務。為強化打詐效能，警政署於2025年11月7日完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，建立警察機關情資共享及橫向協作機制。統計2025年共緝獲犯嫌3萬人，查扣不法所得逾新台幣68億元，斷絕詐騙金流，展現政府守護民眾財產的決心。另《詐欺犯罪危害防制條例》已於2025年12月30日三讀通過，未來將加重處罰、加速攔阻及加強保護被害人。

在毒品防制方面，政府自2017年起落實「新世代反毒策略行動綱領」，毒品施用人數及新生人數逐年下降，整體毒情呈現穩定趨勢。因應毒駕危害，警政署自2025年11月20日起推動唾液毒品快篩取締毒駕，截至目前已查獲1,400件唾篩陽性疑似毒駕案件，並依法處理拒檢駕駛66名，確保公共安全。

警政署表示，治安工作是長期而持續的任務，面對社會型態轉變，各警察機關將持續精進維護治安作為，結合政府各部會力量，從法制及行政面有效防制犯罪，確保台灣治安穩定良好；民眾對警察工作的支持與肯定，是警察拼治安最堅實的後盾，未來將更加努力，守護民眾安全。

原文出處：快新聞／創三年新高！住家治安滿意度86% 警察維護治安工作78%

更多民視新聞報導

彈劾總統鬧劇「自家人也不挺」！藍白僅4人列席 議場唱空城畫面曝

她喊「爸終於來了」仍遭囚死！父懼內漠視…狠母洗屍滅證

老翁砍房東297刀遭判19年！坐輪椅苦求：我活不到90歲

