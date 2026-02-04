創世台中院「黑白馬」義工媽媽團，邀民眾團購助弱勢。（圖：創世台中院提供）

為幫助創世「第36屆寒士吃飽30 送禮到家」公益行動，一群自稱「黑白馬（買的諧音）」的義工媽媽團，今天（4日）特別發起「一口吃愛心團購」活動，義工媽媽介紹一口吃烏魚子、喜福迎春牛軋糖禮盒、獨角龍豆豆米果禮袋、及黑沃咖啡等愛心義賣品，邀民眾支持創世年節愛心義賣品，幫助植物人和弱勢家庭過春節。

「黑白馬」義工媽媽團團長蔡秀鳳說，多年前曾照顧臥床的先生，很能體會植物人家庭的辛苦，平時這些媽媽們都會利用閒暇之餘到創世做服務，為推廣馬年最夯的年節義賣品，義工媽媽絞盡腦汁，想了一個和「馬」有關的外號，希望號召民眾及企業馬上行動，開心認購也能「馬上做公益」，一份愛心，一份溫暖，支持創世「寒士吃飽30 送禮到家」，讓弱勢溫暖過好年。

創世台中院院長陳韋龍表示，這群義工媽媽團服務從不缺席，每逢單月份發票對獎日，也會主動協助對獎，希望盡一己之力，幫助植物人增加照顧經費，用行動支持植物人安養照護。「黑白馬」義工媽媽團用行動告訴大家：「做公益，不用等明天，馬上就可以行動」。也邀請民眾及企業一同支持創世「第36屆寒士吃飽30 送禮到家」愛心義賣團購，年節送禮自用兩相宜，愛心專線：（04）2384-1126 轉分機9（團購小組）劃撥帳號：2202-2328戶名：創世基金會（備註「團購小組」）。（寇世菁報導）