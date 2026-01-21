創世喊「寒流來了，愛心卻快撐不住了」 高雄寒士經費缺4成
〔記者洪定宏／高雄報導〕農曆春節即將來臨，創世基金會每年力推「寒士吃飽30－送禮到家」活動，幫助弱勢族群過年，但高雄分會經費仍缺4成，許多弱勢家庭的年夜飯，還沒有著落，疾呼「寒流來了，愛心卻快撐不住了」。
創世基金會高雄分會以在高雄市楠梓區的蔡先生為例，他因工安意外癱瘓、獨居在工寮，長年臥床，生活幾乎全靠外界協助。對蔡先生而言，「過年」不是團圓，而是一場更殘酷的考驗。
高雄分會指出，創世送的不只是年菜，是一份「你沒有被忘記」的提醒，但捐款進入結凍期，一年減少500多萬元，不僅捐助的人變少，金額也縮水，很多人說：「物價上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」
高雄分會強調，然而，這些弱勢家庭連「顧好自己」的能力都沒有，所以創世推出「寒士吃飽30－送禮到家」活動，每年發送年禮及紅包給植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩、待拉單親媽媽，其中高雄分會經費仍缺4成，疾呼「寒流來了，愛心卻快撐不住了」，盼各界協助。
