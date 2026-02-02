創世基金會寒士吃飽三十苗邱副縣長偕企業送暖送禮到家陪弱勢家庭過好年

創世基金會寒士吃飽三十苗栗縣副縣長邱俐俐（左二）偕企業送暖送禮到家陪弱勢家庭過好年。（記者江乾松攝）

農曆春節將至，創世基金會「寒士吃飽三十?送禮到家」於昨二日正式展開。苗栗縣副縣長邱俐俐、高公局中分局西湖服務區、新東陽股份有限公司西湖服務區經理林炳宏及創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉一同與創世基金會逐戶送上年禮與應急紅包，並貼上象徵平安的春聯，為弱勢家庭帶來溫暖與祝福。

八十四歲高齡的徐奶奶，因年邁出現失智退化，日常生活無法自理，需要全天候照護與陪伴，先生雖年事已高、體力有限，仍努力打理家務、備餐與照護。長子白天需外出工作維持家計，僅能在上下班前後協助照顧，實際責任多落在高齡照顧者肩上；加上部分子女已過世、親屬支持薄弱，讓年節前夕的生活與照護壓力格外沉重。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，創世基金會長期陪伴清寒植物人及失能家庭，是縣府重要的公益夥伴。「寒士吃飽三十」不只是送年禮，更是實際走入家庭、給予支持的重要行動，期盼透過政府、企業與民間合作，讓弱勢家庭安心迎接新年。新東陽股份有限公司及高公局中分局西湖服務區也表示，企業與公部門應善盡社會責任，感謝創世基金會持續為弱勢族群發聲，並以實際行動拋磚引玉，邀請社會大眾一同加入送暖行列。

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉指出，「寒士吃飽三十」春節關懷行動已邁入第三十六年，今年自二月二日至十三日展開「送禮到家」服務，逐戶送上年禮與紅包，並貼春聯與關懷訪視，讓弱勢家庭在年節前夕感受到社會陪伴與溫暖。苗栗分院院長陳綠蓉表示，對許多長期承擔照顧責任的家庭而言，過年不只是節日，更是一份沉重的壓力；在歲末年終之際，帶給艱苦人一餐溫飽、一個祝福，讓處在黑暗中的弱勢家庭得到一絲曙光。植物人的服務是三六五天一日不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止。懇請各界繼續支持，愛心專線：（037）275-848分機九，捐款連結https://reurl.cc/vKzerL。

苗栗縣副縣長邱俐俐強調，縣府與企業夥伴攜手，把善意化為實際行動，送到每位需要的人手中，也讓陪伴和關懷成為生活中可感受的力量。未來，縣府將持續整合資源、提升服務能量，推動更多到宅與社區支持服務，讓弱勢長者、身障朋友及家庭都能在家附近得到穩定、專業的照顧，真正讓公益走入生活。