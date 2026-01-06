創世基金會小額捐款遽減5萬筆 藝人黃鐙輝寒冬為植物人送暖呼籲支持

創世基金會指出，受到天災與景氣的雙重衝擊，去年創世小額捐款少了5萬多筆，目前「寒士吃飽30」活動經費也僅募集到5成，傳愛大使藝人黃鐙輝今（6）日特別出席「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」媒體說明會，現場秀手藝烹調年禮之一的琥珀獅子頭，與喜樂幼兒園小朋友一一介紹年禮，呼籲社會大眾伸出援手，認助紅包600傳祝福、年禮800助弱勢，將祝福送進每位弱勢心中。

​創世基金會表示，黃鐙輝烹煮象徵圓滿的琥珀獅子頭，用蝦米、香菇和香菜加熱，現場香味四溢，展現即時加熱的年禮，方便長照家庭準備團圓飯；並讓院民阿楠和阿珠用棉花棒品嚐美味獅子頭，刺激味覺、感受溫暖與祝福。



​​創世基金會提到，年年帶著幼童參與公益的喜樂幼兒園，除了準備熱鬧可愛的開場舞蹈，也帶來「年禮上菜秀」，稚嫩介紹「送禮到家」七道年菜，融化現場每個人的心，即食加熱的菜餚帶來濃濃的年節暖意。黃鐙輝分享，「對有能力的人來說是捐一點點，但對需要幫忙的人來說，可能是賴以維生的重要資源。」​

藝人黃鐙輝現場秀手藝烹調琥珀獅子頭。（創世基金會提供）

​​​創世基金會指出，完成美味年禮，黃鐙輝馬不停蹄前往萬華擔任一日「到宅義工」，與創世護理師為臥床2年多的80歲王爺爺，送上暖呼呼的原床泡澡，關懷生活並提供長照家庭所需物資，準備了尿布和日常管灌營養品，在寒冷冬日注入一股暖流。服務過程中體會到長照家庭的不易，黃鐙輝說，「幫阿公洗澡就會想到我阿公，能夠來幫他洗澡真的很開心。」

​​​​​創世基金會表示，​​雖然募款不易，但清寒植物人家庭在農曆年前更顯淒冷。​創世仍會堅持服務不中斷，與華山、人安基金會策略聯盟，​持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」，​守護社會最底層的殘、老、窮。​

黃鐙輝擔任創世到宅義工，為王爺爺原床泡澡。（創世基金會提供）

創世基金會指出，活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全台近14000位清寒植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」陪伴弱勢渡過最需要支持的時刻。愛心專線：02-28357700 分機114（尾牙小組）。

