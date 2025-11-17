創世基金會引進懸吊系統 植物人家屬贈儀式親體驗：很平穩！

【緯來新聞網】為提升植物人及重度失能院民的照護品質及安全，創世基金會苗栗分院今（17日）上午舉辦「懸吊移位系統剪綵暨捐贈儀式」。其中，冠軍建材長期默默支持創世達十年，今年再度以愛心行動捐贈20萬元，協助完成懸吊移位系統建置。冠軍建材總經理林祐宇、苗栗院陳綠蓉院長及治療師，首次操作「懸吊式電動移位機」，了解此設備如何協助院民安全移位、減少跌落風險，現場也有植物人家屬劉爸爸由床上移位至輪椅，劉爸爸體驗後表示，很平穩安全。

職能治療師示範操作。（圖／創世基金會提供）

捐贈儀式現場，也特別邀請到植物人家屬劉爸爸，親身體驗這套系統的使用，模擬兒子的角度，讓治療師操作懸吊系統。劉爸爸表示：「這套設備很棒，讓植物人比較有安全感，照顧者也比較輕鬆，但這個經費的問題真的很大，所以真的很謝謝冠軍建材。」

捐贈儀式現場，也特別邀請到植物人家屬劉爸爸，親身體驗這套系統的使用。（圖／創世基金會提供）

懸吊移位系統呼應現今AI智慧照護與科技輔助的趨勢，能將人力從繁重、重複性的搬抬作業中解放，使專業人員得以把時間與心力投注在個別化照護上；對護理與照顧人員而言，也能降低職業傷害與腰背負擔，營造更友善的工作環境。長年捐助創世基金會苗栗分院的冠軍建材總經理林祐宇表示，創世基金會長年守護植物人家庭，這份照護需要的不只是技術，更需要長期的關懷與溫度。多年來冠軍磁磚持續捐助設備經費，見證了許多家庭因此獲得幫助。今天看到懸吊系統正式啟用，希望以實際行動拋磚引玉，邀請更多企業一同加入這份力量，讓植物人照護更安全、更有尊嚴。

創世基金會督導林月卿（左起）、植物人家屬劉爸爸、創世苗栗分院院長陳綠蓉、冠軍建材總經理林祐宇、企劃部經理吳惠萍、羅嵐。（圖／創世基金會提供）

冠軍建材總經理林祐宇提到：「有件事，同事們都不知道的，20幾年前，我的家裡也是有長輩是植物人，所以能夠理解家庭若遇到這樣的狀況都是需要去調適的，也會有很多需要面對的、需要得到支持的。我們家算是比較幸運，但過程中也是需要調適。所以有這個榮幸可以協助到創世基金會，希望之後可以看到更多的企業或是個人來關懷、協助，這個機器對於院民、照顧者都是很好的幫助。」

冠軍建材大一元愛心磚十年連續捐贈。（圖／創世基金會提供）

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，感謝冠軍建材十年如一日的支持。懸吊系統的完成，不僅提升院民移位的安全性與舒適度，照護品質實質升級。目前創世苗栗分院有20間寢室，安養65位植物人，今年要新增6套懸吊式電動移位設備，目前僅完成1套，盼社會各界共同支持。「懸吊式電動移位設備」每套30萬元，可多人分期「懸吊設備」，每單位10萬元；「高背移位吊帶」每條2萬元，共需18條。歡迎企業洽詢合作或捐助方式設備詳情，請洽愛心專線：(037)275-848希望小組。

