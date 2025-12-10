創世基金會推「馬上開運」義賣 匯聚善念助植物人過好年

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】創世基金會為籌措「植物人常年服務」與「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」所需經費，今年與北港朝天宮及南僑集團攜手合作推出【馬上開運】刮刮卡＋元寶皂公益組合。10日上午，北港朝天宮董事長蔡咏鍀與南僑集團高長慶副董事長、華強實業吳彥蓉經理及創世基金會李秀娟副秘書長共同登殿祈福，並為義賣活動揭開序幕。

活動中，主辦單位奉上象徵吉祥富貴的巨型金元寶，由法師為5,000份【馬上開運】灑淨祈福，希望所有認購民眾在馬年行大運，也祝福創世冬節公益活動順利圓滿。蔡咏鍀董事長與高長慶副董事長也在現場響應認購並試刮，呼籲民眾在歲末時刻以善行為自己與社會帶來正向能量。

今年義賣組合的亮點，是南僑水晶製作、具美國USDA環保認證的金元寶造型元寶皂，材質可自然分解且安全溫和，象徵「洗出好生活」；搭配限量刮刮卡一份200元，不僅具公益意義，也有機會抽中「馬上有錢」或「馬上有財」黃金吊飾，吸引信眾與企業團體踴躍支持。

北港朝天宮指出，媽祖以慈悲濟世聞名，廟宇多年致力推動公益與地方關懷，期盼透過義賣讓社會善念持續擴散，協助植物人家庭度過困境，也讓信眾在公益中獲得福報加持。

創世基金會補充，植物人家庭全年均需面對高昂照護成本，年底前特別推動多元公益方案，包括：

●【馬上開運】200元／份（刮刮卡＋元寶皂）

●【送禮到家】1,400元／人（年禮800元＋紅包600元）

●【一路有您】1,650元（支持植物人一天安養經費）

基金會強調，善款將用於植物人安養、生活照護與年節慰問等用途，希望在過年前將溫暖送達每一個家庭，讓寒士與植物人能安心迎接新年。

民眾可透過創世官網查詢詳情，或撥打植愛專線（05）537-7855 分機9參與義賣與捐款，共同為弱勢者點亮新年的希望。（照片／創世基金會提供）