創世基金會走訪植物人家庭 傳遞溫情與年節祝福
▲創世基金會走訪植物人家庭，親手奉上年禮與祝福紅包，以實際行動陪伴弱勢家庭提前圍爐。（記者方一成攝）
創世基金會連續三十六年發起「寒士吃飽三十」活動，今（二）日起集結各界善心，啟動全台送愛計畫。量子應用發展協會特別偕同幸福狐狸股份有限公司、量子寺生物科技有限公司、幸福朗量子生物科技股份有限公司，共同擔任「送禮大使」，與創世彰化工作人員親自走訪植物人家庭，親手奉上年禮與祝福紅包，以實際行動陪伴弱勢家庭提前圍爐，傳遞社會溫情與年節祝福。
現年四十七歲的小芳，因妊娠過程缺氧，自出生起即呈植物人狀態。二十年前母親因病離世後，照顧的重擔全落在年邁的父親肩上，日復一日、不曾間斷。當父親親手接住年禮與紅包時，眼眶泛紅地表示：「能在過年前收到這份心意，真的覺得這個社會很溫暖。」
量子應用發展協會理事長吳濬光特別走訪該個案家庭時，內心深感感慨。他表示，植物人是社會中最沉默、卻也是最需要被照顧的一群人。許多家庭因長期照顧植物人，無論在身心或經濟上，都承受著極為沉重的壓力。過去植物人照顧的重責，多半落在家庭與公益團體身上，負擔相當艱鉅。
吳濬光表示，量子應用發展協會十分願意與創世基金會攜手合作，透過集結力量，為每一個需要被照顧的植物人家庭提供實質支持。而這份支持不僅是對家庭的協助，更希望能將這份善的理念持續傳遞出去。
吳濬光也誠摯邀請各界團體與善心人士一同響應，讓這份關懷不只是一次性的行動，而是能夠不斷延續的善的力量，陪伴更多家庭走過艱難時刻。
幸福狐狸股份有限公司總經理高源浩表示，能夠在此齊聚一堂，內心感到十分感動。尤其是在農曆年前兩週，他深刻感受到創世基金會每一位夥伴的付出，親自走進這戶家庭，為他們送上一份溫暖與關懷。
高源浩表示，今年是創世基金會舉辦「寒士吃飽三十」活動的第三十六屆，這並非一朝一夕的行動，而是基金會三十六年來始終如一的堅持。多年來，無論是在植物人照護或相關服務的每一個階段，都能看見創世基金會默默付出的身影，令他深受感動。
高源浩表示，有一句話深深觸動他的心：「一輩子躺在床上，從未圍爐過。」圍爐對一般人而言或許稀鬆平常，但對這個家庭來說，卻是一個極其難得、甚至遙不可及的畫面。也因此，他希望透過這個場合、透過鏡頭，邀請社會大眾把手伸向真正需要幫助的地方，將愛傳遞到這些家庭中。
高源浩表示，幸福狐狸股份有限公司長期深耕家庭與健康相關領域，在企業持續成長的同時，也希望能回饋社會，將善意化為實際行動，協助更多需要幫助的家庭。最後，他也特別感謝量子應用發展協會的支持，願意在歲末年終之際攜手同行，讓這戶家庭不只是個案，而是喚起社會關注的縮影，號召更多人一起付出愛心，照顧更多有需要的家庭。
幸福狐狸股份有限公司董事長陳慶隆、量子寺生物科技有限公司董事長黃國福、幸福朗量子生物科技股份有限公司董事長彭怡綾也共同表示，能夠參與此次公益行動深感榮幸，未來將持續結合企業資源投入公益，讓科技與愛心同行，成為社會穩定向前的力量。量子應用發展協會與企業夥伴，透過實際行動，齊心為弱勢家庭送上年節溫暖，為身處黑暗與漫長照顧路程中的家庭，在新年點亮一盞希望的燈，陪伴他們持續向前。
創世基金會彰化分會院長張曉蓉表示，再過兩週就要迎接馬年的到來，能夠看到量子應用發展協會吳理事長、幸福狐狸股份有限公司高總經理，以及量子士黃董事長等人一同前來關心這戶家庭，她感到非常開心與感動。現場爸爸情緒激動、數度落淚，也讓大家更加不捨。
張曉蓉表示，創世基金會彰化分會目前在彰化地區共服務約二00位植物人及其家庭。今年舉辦的「寒士吃飽三十」愛心活動，已邁入第三十六年，是長期且持續的關懷行動。全台十七處分會同步展開送禮活動，預計發送一二000份年節物資，目前仍有約兩成經費尚待募集。
張曉蓉也呼籲更多愛心企業與社會團體，能夠響應量子應用發展協會、幸福狐狸及量子士的號召，一同加入關懷與祝福植物人家庭的行列，讓這份溫暖在新年前持續擴散。
創世基金會第三十六屆「寒士吃飽三十送禮到家」，自二月二日至二月十三日同步於台澎金馬二十二個縣市展開，動員約二000位同仁與義工，將年節物資送至全台一萬四千多位服務對象手中。年禮內容包含七道年節即食佳餚：御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆及椒鹽素拚香，即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，搭配六00元祝福紅包，期盼在歲末寒冬中，為弱勢朋友帶來一份被記得的溫暖與希望。愛心專線：（0四）七 二二八四一0分機九。
