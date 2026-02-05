創世基金會「寒士吃飽30」贈暖心年菜 估1萬4000服務對象受惠

創世基金會桃園分院偕同凱基人壽員工一同將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯。圖：桃園分院提供

即將迎接長達9天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭，春節卻更顯漫長艱苦；第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2月2日全台開跑。今(5)日創世基金會桃園分院偕同凱基人壽員工一同將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

現年69歲的蕭太太，於113年三度中風後臥床，曾入住護理之家，相關費用由從事打零工的先生負擔，因收入不穩定而積欠費用，最終返家自行照顧，蕭先生也因此辭去工作全心照顧太太，因缺乏照護經驗，出現褥瘡及導尿管照護問題。去(114)年11月經轉介，創世基金會提供到宅服務，提供照護技巧、原床泡澡、物資協助及資源連結，協助改善照護品質，減輕家庭照顧壓力。今偕同凱基人壽專員前往蕭太太住家進行關懷訪視，親自將祝福紅包與年禮送到蕭太太手中，並向蕭先生一家轉達新年祝福。

桃園分院表示，連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2日至2月13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2000位同仁與義工，將年禮送到1萬4000多位服務對象手中，內有7道年節佳餚包含御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香。即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上600元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

桃園分院院長陳舒婷說，「每位植物人背後都有一個辛苦的家庭，感謝大眾為寒冬注入暖流，植物人與長期臥床照顧服務是365天不能間斷，盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，社會充滿善與愛的循環。懇請各界繼續支持，詳情可洽愛心專線03-339-7826分機9。

