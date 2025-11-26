創世基金會39歲生日 用暖心禮包陪伴植物人家庭

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】11月是感恩的月份，創世基金會長期守護全台植物人及重度臥床失智症者。為了讓家屬感受到溫暖，特別在39歲生日之際，由創世義工特別製作「暖心禮包」，由南山人壽文揚通訊處黃歆茹經理代表親送至植物人家中。

11月，創世基金會迎來39歲生日，義工特別製作「暖心禮包」，親送到植物人家庭，傳遞社會關懷與溫暖。（創世基金會提供）

創世基金會秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，長期照護全台植物人、近似植物人及重度臥床失智症者，並陪伴家庭走出困境，今年，創世特別在生日之際推出「暖心禮包」，由義工親手製作。

這批「暖心禮包」預計全台送出3,200份，每份包含枕頭套、吸濕手握捲與家事皂，由義工親手縫製、包裝。長期臥床的植物人需要頻繁更換枕頭套，以維持舒適與衛生；吸濕手握捲可以讓手指通風、減少皮膚浸潤，保持乾爽。

家事皂則採用回收肥皂再製或天然配方，不僅呵護家屬雙手，也兼顧環境永續。每一份禮包都承載著義工與社會大眾滿滿的心意，希望透過手作的溫度，讓長期照護的家屬感受到溫暖與支持。

黃歆茹表示，「每一次走進創世，都能看到照護現場的辛勞，也感受到工作夥伴與家屬之間最真摯的陪伴。這次能代表公司親送禮包，希望把我們的心意交到每個家庭手中，讓家屬知道他們並不孤單，也向創世的照護團隊致上最高敬意。」她說，未來南山人壽將持續與創世合作，支持更多需要幫助的植物人家庭。

創世基金會自1986年成立以來，提供安養照護、到宅服務及喘息服務，是植物人家庭最堅實的後盾。基金會表示，照護植物人是一條漫長而艱辛的道路，不僅考驗家人的體力與心力，也帶來沉重的經濟負擔。基金會透過專業照護、心理支持及社會資源連結，讓植物人獲得有尊嚴的照顧，也讓家屬有喘息與支持的空間。

邁向第40年，創世基金會將持續擴大安養與到宅服務，提升照護品質，並號召社會大眾持續關注與支持。無論是小額捐款、捐贈發票，或加入義工行列，每一份心意都能匯聚成守護植物人家庭的重要力量。基金會呼籲，讓我們一起將愛與溫暖送到每個家庭，讓辛苦照顧的家屬不再孤單。愛心專線：(04)722-8410。