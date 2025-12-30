創世寒士吃飽送禮到家經費不足有待慈善人士解囊相助

創世基金會「寒士吃飽３０．送禮到家」活動進入倒數計時，目前經費僅達五成，有待慈善人士解囊相助。（創世基金會提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

年關將近創世基金會第三十六屆「寒士吃飽３０．送禮到家」活動進入倒數計時，目前經費僅達五成，永慶房產集團宜蘭四品牌經管會攜手國立羅東高級商業職業學校，三十日在國立羅東高商舉辦媒體說明會。

說明會上由羅東高商餐飲管理科學生現場烹調年菜，永慶會長張志豪與創世羅東院院民吳先生及其母親圍爐，並獻上年節祝福；重現如同「辦桌」般的溫馨年節畫面，象徵社會各界攜手共同守護弱勢家庭的力量，也邀請社會各界一同關懷弱勢，讓年節溫暖送進家門。

永慶行銷主委吳齊鉎因肯定創世服務，向經管會提案支持三十六屆寒士吃飽３０送禮到家活動，由經管會張志豪會長率領五十六家品牌店長捐助活動經費，並於現場陪伴院民與家屬一同用餐，透過「一起坐下來吃一頓飯」的過程，傳遞如家人般的溫暖關懷。

羅東高商校長李輝誌表示，學校推動「存好心、說好話、做好事」的三好燈塔校園理念，鼓勵學生以專業回饋社會。