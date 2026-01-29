創世攜手高都同濟會 捐助10萬元並以書法義賣力挺「送禮到家」

為支持創世基金會「植物人常年服務暨第三十六屆寒士吃飽30」經費，創世基金會與高都同濟會於今(廿九)日上午假高雄市中國書畫學會會館共同舉辦「書法義賣助送禮到家」公益行動；高都同濟會除捐助新台幣十萬元支持服務經費外，並號召會友透過書法義賣響應，以實際行動陪伴弱勢家庭溫暖過年。(見圖)

該活動由創世基金會與高都同濟會共同主辦，特邀高雄市中國書畫學會會館理事長蔡嘉琛及常務理事陳俊合老師現場揮毫義寫，書法作品提供高都同濟會會友認購，將藝術祝福轉化為公益力量，凝聚會友情誼與社會關懷。

高都同濟會會長王志傑表示，高都同濟會已連續六年支持創世基金會服務行動，長期關注植物人家庭與弱勢族群需求，今年除持續捐款十萬元力挺外，也透過會友書法義賣方式，邀請更多夥伴一同響應「送禮到家」，讓關懷不只是理念，而是真正送進需要的家庭。

創世基金會台北總會督導邵莉雅指出，植物人家庭長年承受沉重的照護與經濟壓力，年節更是最需要社會支持的時刻，感謝高都同濟會多年來穩定相挺，持續以實際行動支持服務經費，讓愛心得以及時送達弱勢家庭；邵督導也呼籲社會大眾把握最後倒數，一同響應「送禮到家」，為更多需要幫助的家庭點亮年節希望。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第三十六年，今年準備七道可即時加熱的年節佳餚，並搭配一份應急紅包，將於二月二日起親送至全台一萬四千名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫，愛心專線○七-二六一二八六一分機九吃飽小組。