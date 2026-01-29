創世攜手高都同濟會 捐助10萬元並以書法義賣力挺「送禮到家」

【記者 王雯玲／高雄 報導】為支持創世基金會「植物人常年服務暨第36屆寒士吃飽30」經費，創世基金會與高都同濟會於1月29日上午10時30分，假高雄市中國書畫學會會館共同舉辦「書法義賣助送禮到家」公益行動。高都同濟會除捐助新台幣10萬元支持服務經費外，並號召會友透過書法義賣響應，以實際行動陪伴弱勢家庭溫暖過年。

本次活動由創世基金會與高都同濟會共同主辦，特邀高雄市中國書畫學會會館理事長 蔡嘉琛 及常務理事 陳俊合 老師現場揮毫義寫，書法作品提供高都同濟會會友認購，將藝術祝福轉化為公益力量，凝聚會友情誼與社會關懷。

高都同濟會會長 王志傑 表示，高都同濟會已連續6年支持創世基金會服務行動，長期關注植物人家庭與弱勢族群需求，今年除持續捐款10萬元力挺外，也透過會友書法義賣方式，邀請更多夥伴一同響應「送禮到家」，讓關懷不只是理念，而是真正送進需要的家庭。

創世基金會台北總會督導邵莉雅表示，植物人家庭長年承受沉重的照護與經濟壓力，年節更是最需要社會支持的時刻，感謝高都同濟會多年來穩定相挺，持續以實際行動支持服務經費，讓愛心得以及時送達弱勢家庭。邵督導也呼籲社會大眾把握最後倒數，一同響應「送禮到家」，為更多需要幫助的家庭點亮年節希望。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫。若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。劃撥帳號：41871061，戶名：創世基金會（註：吃飽小組），愛心專線：（07）261-2861 分機9 吃飽小組。線上捐款連結(https://reurl.cc/0aR5bK) （圖／記者王雯玲翻攝）