創世聖誕送暖Party 圓山扶輪社用愛陪伴植物人家庭

創世基金會昨（十八）日下午於鈞怡大飯店舉辦「聖誕送暖Party」，邀請到宅服務個案及家屬提前歡度聖誕節；該活動由「讓愛走動歌聲社」以一首「歡喜就好」溫馨開場，主辦單位圓山扶輪社社長鄭鴻生與協辦社：高雄社、燈塔社、欣欣社、晨光社、菁英社、台東社、西區社、大愛社、台北圓山社、台中西屯社，與社友們一起用行動實踐扶輪「超我服務」的精神，鈞怡大飯店陳祖緯總經理也一同與植物人家庭一起在奶油香氣中，擠糖霜、黏餅乾，手作聖誕薑餅屋，大家卸下壓力，難得放鬆交流，畫面溫馨而甜蜜。

「創世高雄SHE」以一首「心花開」驚喜出場，立即炒熱現場氣氛；鄭鴻生社長也以聖誕老公公裝扮現身，送給現場參與者一份聖誕禮物，獲得滿堂歡呼聲。家屬們難得走出家門，度過一個屬於自己的節日時光，開心的說，平日時間都被困在照顧環境中，能出門參加活動真的非常珍貴。

創世近四十年的服務歷程中，護理師與社工始終站在第一線，是許多家庭最倚靠的力量；「創世高雄SHE」是由三位到宅護理師組成，她們平日穿梭於社區巷弄，走進植物人家庭，用最溫柔、專業的力量，守護每一個生命與家庭；如今，她們手上的護理手套換成麥克風，以活潑熱鬧的合唱帶動現場家屬、圓山扶輪社友一起律動，散發出不同的熱力。

創世高雄分會周冠華院長表示，在照顧的路上，最需要有人願意站在身邊。她感謝圓山扶輪社陪伴家屬度過一個充滿歡笑、溫暖與愛的下午時光，並呼籲社會持續關心弱勢家庭，成為他們前行的力量。

相關訊息請上臉書「創世基金會高雄分會」粉絲專頁或致電愛心專線○七-二六一二八六一。