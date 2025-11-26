創世邁向四十載服務 暖心禮包傳遞社會關懷





11月是感恩的月份，長年守護植物人的創世基金會，本月度過39歲生日。走過近四十載，始終秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，為全台植物人、近似植物人與重度臥床失智症者，提供專業的照護，陪伴需要幫助的家庭走出困境。在邁向第40年之際，創世義工特別製作「暖心禮包」，由長期投入公益的南山人壽文揚通訊處黃歆茹處經理代表，將集結愛與關懷的禮包，親自送至植物人家中。

「暖心禮包」預計全台送出3,200份，每份內含枕頭套、吸濕手握捲與家事皂三項，由義工親手製作。植物人長期臥床，枕頭套需頻繁更換以維持舒適衛生；吸濕手握捲可讓手指通風、減少皮膚浸潤，保持乾爽；家事皂則採用回收肥皂再製或天然配方，呵護家屬雙手的同時，亦守護環境的永續。暖心禮包不僅實用，更蘊含著社會大眾滿滿的心意與祝福，希望透過手作的溫度，讓長期辛勞的照顧者感受到不孤單。

廣告 廣告

經理黃歆茹表示，非常敬佩創世基金會在植物人照護上數十年如一日的堅持。每一次走入創世，都能深刻感受到照護現場的辛勞，以及工作夥伴和家屬之間那份最真實的陪伴。這次能代表公司參與暖心禮包的親送行動，不僅是企業支持的展現，更是希望把我們的心意交到每一個家庭手中。期盼藉由這份溫暖，向創世的照顧團隊致謝，也鼓勵辛苦的家屬們知道他們並不孤單。未來南山人壽也將持續與創世同行，支持更多需要幫助的植物人家庭。

照護是一條漫長而艱辛的道路，不僅考驗著家人的體力與心力，更帶來沉重的經濟負擔。創世基金會自1986年成立以來，始終是植物人家庭最堅實的後盾，提供安養照護、到宅服務，讓植物人獲得有尊嚴的照顧，也讓家屬得以喘息，而這要感謝社會各界一路的信任與同行。

邁向第40年，創世將持續推動植物人安養，擴大到宅服務，讓更多身陷困境的家庭重拾希望。盼社會大眾持續關注與支持，無論是小額捐款、捐贈發票，或加入義工行列，點滴愛心都能匯聚成守護植物人家庭的重要力量。愛心專線：(04)722-8410

更多新聞推薦

● 嚴堵含蘇丹紅化粧品流入市面 嘉縣衛生局下架1.3萬件產品