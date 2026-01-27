創世鳳山院首次結合彌陀區漁業 公益年禮義賣

農曆新年將至，商店賣場熱鬧滾滾，處處都有應景年菜及伴手禮，創世基金會鳳山院首次結合高雄彌陀區漁業，推出「海線送暖‧漁貨到家」公益年禮義賣活動，嚴選海線盛產的優質金目鱸魚，有「鱸好家生鮮組」及「鱸好家即食組」兩款，希望民眾在準備年菜或是年節伴手禮時，能有最新鮮、最安心的優質魚貨可選擇；吃好魚，不僅祝福自己及親朋好友「年年有餘」，每認助一組，還能幫助植物人常年服務經費，在迎接新年時，用行動成就善意，讓年節不只豐盛，更充滿意義。(見圖)

創世基金會鳳山院今(廿七)日說明，曾經從事捕魚業的黃先生，一一三年中風成為植物人，照顧重擔壓在太太及兒子身上；黃太太回憶以往時表示，先生長年出海，鮮少在家，孩子幾乎等不到爸爸的陪伴，沒想到如今一家人可以相聚在一起，爸爸卻不再有反應。一一三年經轉介，創世鳳山院開始提供到宅服務，指導照護技巧及原床泡澡，紓解太太及兒子的壓力。

創世鳳山院深耕高雄弱勢服務多年，目前安養六十八位植物人，到宅服務一百七十九位植物人及重度臥床老人，陪伴他們走過漫長的照護歲月，深知對這些家庭而言，過年不是熱鬧團圓，是需要更多關懷與照應。

從海線漁村出發，每一尾鱸魚、每一份漁貨公益伴手禮，都是對生命的守護與弱勢家庭的支持；創世鳳山院呼籲各界在歡慶新年到來時，也能多多關注社會弱勢，響應「海線送暖‧漁貨到家」公益義賣活動，選購優質漁產支持公益，可自用、送禮或轉贈植物人家庭，讓善在心中流動，為更多弱勢家庭帶來溫暖的年節。愛心專線○七-七九○五八九七分機五五海線送暖小組。