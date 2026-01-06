創世「寒士吃飽30」 邀民眾響應寒冬送暖

黃鐙輝以棉花棒為院民享用年菜

黃鐙輝擔任到宅義工﹑為王爺爺送上暖呼呼的原床泡澡

受到天災與景氣衝擊，創世基金會每年舉辦的「寒士吃飽30」活動經費目前只募集到5成。多年來持續關注公益、支持創世服務的藝人黃鐙輝今日(6)特別出席創世基金會「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」記者會，除了一展烹調年菜手藝，更前往萬華擔任一日「到宅義工」，與創世護理師為臥床2年多的80歲王爺爺，送上暖呼呼的「原床泡澡」，關懷爺爺生活並提供長照家庭所需物資，呼籲大眾一同伸出援手。

創世基金會表示，仍會堅持服務不中斷，與華山、人安基金會策略聯盟，持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」，守護社會最底層的殘、老、窮。活動預計於今年(115年)2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全臺近1萬4,000位清寒植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，邀請社會大眾共同響應。