創中職新紀錄！徐若熙加盟軟銀合約曝光 3年最高4.7億

中職味全龍隊投手徐若熙挑戰旅外。（圖／中央社）





備受矚目的「龍之子」徐若熙於今日（26日）在台北正式舉辦加盟記者會，宣布加入日本職棒豪門球隊福岡軟銀鷹隊。

合約總值4.7億台幣 刷新旅外最高薪紀錄

現年25歲的徐若熙，憑藉最快158公里的球速與優異壓制力，成為美日多支球團爭奪的目標。最終軟銀鷹以優渥條件脫穎而出。

據了解，雙方簽下為期3年的複數年合約，內容包含每年300萬美元年薪、100萬美元簽約金，以及給付給味全龍隊的200萬美元入札金。

若加上激勵獎金，總值最高達1500萬美元（約新台幣4.7億元），超越王柏融的400萬美元，創下中職旅外球員最高薪合約紀錄。

軟銀GM致謝徐若熙 延續王貞治擊敗美職目標

軟銀鷹總經理三笠杉彥於會中表示，非常感謝徐若熙在眾多美日球團中選擇加盟軟銀。

他特別提到，軟銀自成立以來便以「目標世界第一」為口號，從王貞治監督執教時期起，就立下擊敗美國大聯盟冠軍的目標。為了實踐這項願景，球團持續從世界各地延攬優秀選手，徐若熙的加入將是達成此目標的重要戰力。

深化台日球團合作 打造觀賽與活動交流橋樑

三笠杉彥指出，軟銀近年在球迷數量與營業額均為日職12球團之冠。隨著徐若熙加盟，軟銀期待未來能與味全龍有更多層面的合作，包括活動企劃與球迷交流。

球團誠摯歡迎台灣球迷前往福岡觀賞比賽，期許透過徐若熙的影響力，推動兩國球團朝更好的方向發展，並成為台日棒球文化交流的橋樑。

