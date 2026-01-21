創亞太區紀錄 工研院連續9年第10度榮獲全球百大創新機構

工研院榮獲「全球百大創新機構獎」，顯示工研院專利能量在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大指標上深獲國際肯定。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

科睿唯安廿一日公布二０二六「全球百大創新機構」報告，工研院深耕前瞻創新研發與專利布局，繼連續九年獲獎，今年再度榮獲全球百大創新機構獎。

工研院表示，全球僅有三家研究機構入選，工研院為其中一家，持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄。工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力，比肩國際知名企業。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Maroun S. Mourad表示，工研院在臺灣產業創新生態系中扮演關鍵的角色，透過將前瞻研發成果有效轉化為實質技術，不僅強化產業實力，更為各項關鍵領域奠定長期競爭力。

工研院院長張培仁表示，第十度獲選全球百大創新機構，展現工研院在智慧財產權領域累積深厚的底蘊與國際競爭力。面對快速變動的國際局勢，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，在「凝聚專才」方面，積極整合院內外產學研跨領域的研發能量，與大專院校、產業攜手，建構緊密鏈結人才與產業的共創價值鏈，成為支撐國家前瞻科技布局的人才與技術基石。在「深耕臺灣」部分，聚焦無人機、機器人等關鍵領域，致力將高品質的專利技術轉化為產業升級的實質驅動力，確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。

在「布局全球」上，工研院國外專利數量為國內專利的近二倍，運用國際專利布局優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，並與其他國家合作，成為臺灣產業進軍國際市場的堅強後盾，協助臺灣企業精準搶佔關鍵戰略地位。

為持續提升專利的長遠價值，工研院以市場需求為導向進行專利布局，從產業實際痛點與未來應用場景出發，打造具產業連結性的優質專利，協助產業轉型升級並提升國際競爭地位、布局新興產業。