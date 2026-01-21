創亞太區紀錄 工研院連9年第十度榮獲全球百大創新機構

工研院連續九年，第十度榮獲「全球百大創新機構獎」，為亞太區獲獎最多的研發機構。

科睿唯安二十一日公布二零二六「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研發與專利布局，繼連續九年獲獎，今年再度榮獲全球百大創新機構獎，持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄。工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力，比肩國際知名企業包括艾司摩爾、蘋果等。

工研院院長張培仁表示，第十度獲選全球百大創新機構，展現工研院在智慧財產權領域累積深厚的底蘊與國際競爭力。面對快速變動的國際局勢，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，在「凝聚專才」方面，積極整合院內外產學研跨領域的研發能量，與大專院校、產業攜手，建構緊密鏈結人才與產業的共創價值鏈，成為支撐國家前瞻科技佈局的人才與技術基石。在「深耕臺灣」部分，聚焦無人機、機器人等關鍵領域，致力將高品質的專利技術轉化為產業升級的實質驅動力，確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。而在「布局全球」上，工研院國外專利數量為國內專利的近兩倍，運用國際專利布局優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，並與其他國家合作，協助臺灣企業精準搶佔關鍵戰略地位。