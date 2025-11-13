創作女聲DIOR大穎推出全新單曲！與張簡君偉再聯手 唱出成長的真實模樣
記者鄭尹翔／台北報導
來自馬來西亞的創作女聲 DIOR大穎，以細膩真摯的情感和強烈共鳴的音樂風格，成為新世代華語樂壇最具代表性的女創作歌手之一。繼上半年與金曲製作人 張簡君偉 攜手打造的熱門單曲〈節約用愛〉，累積突破千萬串流點擊、登上KTV點唱榜冠軍後，她再度與張簡君偉聯手推出全新作品〈大人的快樂〉，於11月14日正式數位上架。
DIOR大穎表示，這首歌讓她一聽Demo就深受感動，決定親自飛來台灣錄音。歌曲挑戰「多音域轉換」與「情緒層次堆疊」的演唱方式，象徵成長過程中在人生掙扎與平靜間學會與悲傷共存。她笑說：「唱起來真的不容易，但也讓我更理解『成長』的意義。」錄音當天因喉嚨不適，她邊唱邊清喉嚨，甚至自嘲是「痰唱歌手」，讓全場笑翻。
大穎近年來在亞洲音樂圈人氣火熱，音樂總串流點擊已突破 8億次，Instagram 追蹤超過75萬、TikTok 按讚數突破400萬，Reels影片更常破百萬觀看。她以貼近Z世代與M世代的情感共鳴，被譽為「最懂年輕人心聲的創作女聲」。
在推出〈大人的快樂〉前，大穎曾遠赴英國進行三週音樂留學，這段旅程成為她人生的重要轉折。她回憶道：「我一個人去到人生地不熟的地方，挑戰自我，也重新找回了自己。」期間她更在倫敦舉辦個人小型音樂會，吸引當地歌迷熱烈支持，展現她跨越國界的舞台魅力。
談到再度與張簡君偉合作，大穎感性表示：「老師願意把壓箱底的作品交給我，是最大的信任。」她希望〈大人的快樂〉能成為陪伴聽眾面對生活壓力的一首歌，「希望大家在覺得辛苦的時候，也能從這首歌裡找到力量，悲傷無聲，也能微笑前行。」DIOR大穎〈大人的快樂〉現已於各大音樂平台上架，誠摯邀請樂迷一起聆聽這首屬於「成長」的溫柔之歌。
