創作巨星「機毀人亡」！6小時前留下最後一篇文

娛樂中心／曾詠晞報導

哥倫比亞樂壇傳出令人震驚的噩耗。現年34歲的人氣創作歌手希門尼斯（Yeison Jiménez）於當地時間10日驚傳因飛機失事不幸身亡，消息經由官方證實後，迅速重創西語樂壇。希門尼斯在社群平台Instagram擁有超過539萬名追蹤者，是當代極具影響力的音樂人之一。據了解，這起空難事故發生在哥倫比亞境內，失事小型飛機上包含希門尼斯及其工作團隊在內共6人全數罹難，突如其來的死訊讓無數樂迷陷入深沉哀痛，紛紛湧入其社群帳號表達不捨與悼念。

人氣創作歌手希門尼斯遇空難，官方在社群媒體上發出聲明證實。（圖／翻攝自IG ＠yeison_jimenez）





根據哥倫比亞航空交通事故相關單位的調查報告顯示，這起悲劇發生於當地時間10日。失事飛機為一架註冊編號為N325FA的小型飛機，該飛機在飛行途中因不明原因發生墜毀事故。當地救援與相關單位抵達現場後證實，機上包含希門尼斯本人以及其經紀人Jefferson Osorio在內的6名人員已全數不幸罹難。希門尼斯所屬的經紀公司在事故發生後，也隨即對外發表正式聲明證實了這項沉痛的消息，並悲痛請求外界在這一艱難時刻，能給予家屬足夠的隱私與空間來處理後事。

哥倫比亞人氣創作歌手希門尼斯與經紀人共6人遭遇空難，皆不幸喪生。（圖／翻攝自IG ＠yeison_jimenez）

希門尼斯被公認為哥倫比亞近年來最具代表性的創作才子之一。他的音樂風格極具辨識度，巧妙地將墨西哥鄉村音樂元素與哥倫比亞在地旋律相互融合，受到年輕世代與廣大樂迷的喜愛。在2024年他的事業更是攀向高峰，在首都波哥大的Movistar Arena連續舉辦三場大型演唱會，寫下連三場完售的驚人成績，寫下他個人演藝生涯的新高度。

哥倫比亞人氣創作歌手希門尼斯在2024年連辦3場大型演唱會，創下人生里程碑。（圖／翻攝自IG ＠yeison_jimenez）

然而，更令外界感到揪心且難以接受的是，希門尼斯在事故發生前6小時，仍在Instagram限動中分享其演唱會片段。當時畫面中的他神情與往常一樣從容，展現出對事業的熱愛，卻沒想到這竟成為他在世時與粉絲的最後一次互動，讓全球粉絲在短時間內難以消化和接受，相關貼文下方瞬間湧入海量留言，試圖在網路空間中尋找一絲慰藉與對這位音樂人的最後敬意。

哥倫比亞樂壇才子希門尼斯不幸遭遇空難，與機內其餘5名工作夥伴皆不幸離世。（圖／翻攝自IG ＠yeison_jimenez）

大批悲痛的樂迷在社群平台上留言悼念，「我多麼希望這是一個謊言，多麼大的痛苦，一個偉大的消失，我永遠最喜歡的歌手」、「謝謝你的音樂陪我走過人生某段時光」、「你把你的名字留在最好的遺產中」，更有許多粉絲還無法面對事實，崩潰留言「心好痛，很難接受」。儘管這位34歲才子的生命已畫下句點，但他留下的音樂作品與藝術成就，將會永遠陪伴著所有熱愛他的歌迷，成為哥倫比亞音樂史上不可磨滅的一頁。





