創作才子打籃球撞到頭「異常腫大」衝急診開刀
創作才子林亭翰日前在IG分享自己因頭部受傷接受手術，如今已恢復許多。他透露因打籃球時與人「頭撞頭」受傷，導致頭部腫脹得非常大，當下仍自己開車回家，但傷勢越來越嚴重，於是趕緊前往急診。雖然他嘗試了兩週的冷熱敷等方式，但最終仍因血塊凝固，不得不開刀取出血塊。
林亭翰向來「報喜不報憂」，為了不讓家人擔心，傷勢最嚴重的那段時間甚至神隱一個星期不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球「有一點怕」，因此傾向改玩羽毛球等肢體碰撞較少的運動。
除了音樂創作身分外，林亭翰也是台南應用科技大學講師，並取得國際牛津系統認證，專注於正念與情緒修復教學。他曾因疫情壓力陷入恐慌，靠著正念練習一步步找回身心平衡，如今也將這套方法分享給更多人，陪伴他人走出恐慌。
近日他為陸小芬主演的《接住流星的人》打造同名主題曲，連影后陸小芬聽完後都感動表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」
林亭翰希望歌曲能真正站在「會痛的人」的立場創作，其中他最珍視的一句歌詞是：「跌落也別怕，愛會在張開溫柔的網。」他感性說道：「原生家庭會影響一個人一輩子，比我們以為的還深。我希望這首歌不只是安慰，而是讓人真的感覺到：有人會接住你。」
