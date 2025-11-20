創作新人太狂了！神曲霸榜KTV冠軍 「猛接40場校唱」效仿伍佰

記者徐珮華／台北報導

創作新人郭家瑋宣布加盟索尼音樂。他今年跑遍超過40場校園演唱會，成為年輕族群最喜愛的創作歌手之一；每次校園演出，他最享受的莫過於與台下同學合唱〈轉呀轉不停〉的互動時刻，笑說：「希望能像伍佰老師一樣，把歌交給台下大合唱，那是一種最純粹的音樂感動。」

郭家瑋宣布加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）

郭家瑋今年收穫滿滿，年初發行〈過了幾天〉橫掃各大平台，不僅勇奪KKBOX年度累積榜佳績，更以超過3500萬串流點擊寫下個人里程碑，歌曲更登上全台KTV冠軍，成為年度最洗腦、最具傳唱度的情歌之一。5月再以〈轉呀轉不停〉展現「郭式情歌」獨特魅力，輕快旋律搭配直擊人心的口氣式唱法，橫掃台灣、星馬樂迷市場。

海外市場也全面延伸，郭家瑋6月前往馬來西亞展開媒體宣傳，歌曲在當地電台與社群掀起一波翻唱熱潮。7月受邀登上馬來西亞電台988檳城台慶演出，在大型舞台上展現創作新人的現場爆發力。10月，他首次於新加坡舉辦個人LIVE HOUSE演出，象徵他在區域市場的能見度全面開花。

郭家瑋神曲〈過了幾天〉登上KTV冠軍，紅遍海內外。（圖／索尼音樂提供）

索尼音樂表示，郭家瑋具備難得的創作直覺、極具辨識度的唱腔與新世代市場最需要的真誠能量，不僅在台灣受到高度關注，更具備跨國市場發展潛力。加盟後首波計畫也同步曝光：郭家瑋將於年底推出全新作品，2026年全新音樂專輯也正式啟動，宣布由金曲製作人張簡君偉擔任製作統籌，共同打造全面進化版的「郭式情歌宇宙」。

郭家瑋表示：「能夠加入索尼音樂是很大的榮幸，也是一個全新的階段。期待用更好的作品回報歌迷，也期待和更多音樂人合作，把心裡的故事寫成更多歌。」而他將於23日在高雄洛克音樂藝文展演空間舉辦「過了幾天 又 過了幾年」音樂唱聊會，與歌迷近距離互動，一起聊聊天，聽他唱歌。

