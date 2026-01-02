創作新人巧撞天后張惠妹發片 馬愷伶嗨喊：這是最開心的事！

新生代創作歌手CClaire馬愷伶推出全新單曲〈DON

曾以〈臺大的垃圾〉在校園爆紅的新生代創作歌手CClaire馬愷伶，於2025年12月31日正式推出全新單曲〈DON'T fall asleep〉。這首歌延續她標誌性的「慢拍流行」曲風，融合爵士肌理與慵懶氛圍，在跨年時刻向大眾發出一聲溫柔而清醒的呼喊：別在日復一日的生活中麻木，別讓感受力睡著。

自2025年10月正式出道以來，馬愷伶表現亮眼。首支單曲〈bella bella〉在社群突破280萬次觀看，並強勢攻入Spotify香港熱播榜（Viral 50），展現跨海市場潛力。隨後推出的City Pop作品〈Tower Records〉則以復古 8 bits 視覺形塑出獨特的「CClaire’s Slow Nostalgia」氛圍。

本次新歌MV馬愷伶首度正式露臉演出。她感性表示，這不僅是一次視覺突破，更是從學生創作者轉化為專業音樂人的身分宣告。巧合的是，新歌與天后張惠妹同日發行，馬愷伶謙遜表示能與前輩在同日推出新歌相當開心，更期許自己的作品能陪伴每位在生活中努力、不願沉睡的聽眾，正式開啟2026年的音樂新篇章。

