創作新人遭趕出家門！靠恩師「預支薪水」求生 淚謝：被愛救回來

音樂創作新人ana推出首張專輯《Final Girl》，以「晶晶體女孩的客語革命」為題，將客語與英語混融成電子搖滾的聲音實驗。她以晶晶體「暗自sad, my destiny」、「摎畏羞囥到目珠底背，亻厓想做 the final girl in this game」，讓語言的界線在節奏中模糊、重組，「我希望每個聽到《Final Girl》的人，都能獲得與世界直球對決的勇氣。」

ana推出新專輯《Final Girl》。（圖／東城音樂提供）

「Final Girl」在恐怖片中象徵最後存活下來的女性，經歷恐懼、逃亡與重生，最終成為掌握命運的主體。ana以此為靈感創作同名專輯，並以客語與英語雙語書寫，「我講話本來就很晶晶體，想說客語與英語相互押韻一定很好玩。與懷舊無關，只是想發出屬於這一代客家人（我）的聲音。」

回顧創作起點，ana笑說自己幼兒園時，第一次誤打誤撞創作：「媽媽幫我洗完澡後坐在馬桶上幫我吹頭髮，我坐在她腿間的小板凳上發呆亂哼，有一次哼出沒聽過的旋律，媽媽居然大讚，可能那就是我的第一首歌吧！」

ana《Final Girl》集結眾多實力音樂人聯手打造。（圖／東城音樂提供）

《Final Girl》由金曲製作人呂紹淳統籌，集結柯智豪、賴尚群、王俊傑（K哥）等實力音樂人聯手打造，整張專輯歷時一年多製作。ana坦言對作品執念極深，整張專輯都在哭，「幸好呂老師願意與我溝通。最難忘的是被氣哭的同時，也被愛救回來」，感謝對方在她人生最低谷時伸出援手：「被趕出家門時，是老師先預支勞報讓我活下來。」

值得一提的是，王治平首度跨界挑戰饒舌段落，為作品注入跨世代火花。ana分享：「我一直都知道王老師是台式嘻哈始祖、L.A. Boyz的製作人！我們其實沒見過幾次，卻在Hiatus Kaiyote演唱會巧遇，我還緊張問呂老師我可不可以去打招呼，結果王老師超Chill、超親切，都是愛音樂的人。」

