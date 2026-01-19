創作曲TikTok爆紅！日歌手Yuika 5月台北開唱 實名抽選制今開跑

日本創作歌手Yuika（『ユイカ』）確定於5月30日、5月31日重返台北，在Zepp New Taipei舉行連續兩天演出，門票採全實名抽選制，並於19日下午1點開放登記。她去年年初首次來台即創下門票瞬間完售紀錄，此次相隔一年再度登台，消息公布後迅速引發歌迷關注。

共感系創作歌手Yuika將在5月登台開唱。（圖/大鴻藝術BIG ART 提供）

現年21歲的Yuika，於2021年透過TikTok發表原創歌曲〈因為喜歡你。〉而受到矚目。該曲在「由2萬名十多歲年輕人票選、讓人聽了想談戀愛的情歌」排行榜中奪下第1名，以直率且細膩的情感描寫，在同世代聽眾之間引發強烈共鳴。其後作品陸續在日本年輕族群擴散，也成功進入亞洲多國Spotify人氣排行榜。

廣告 廣告

Yuika的創作主題多以青春情感為核心，描寫喜歡一個人時的猶豫、不安與悸動，並未刻意修飾情緒，而是以貼近生活的視角呈現真實心境。這樣的創作方式，讓不少聽眾在旋律與歌詞中找到自身情感投射，也使她在短時間內累積大量支持者。

2024年，Yuika宣布正式主流出道，並於6月發行首張專輯《紺色に憧れて (Longing for navy blue)》，同月27日於KT Zepp Yokohama舉辦首次個人演唱會。一年後，她在豐洲PIT舉行自主企劃演出，並於同年9月展開首次全國Zepp巡迴，舞台規模與現場動員力持續擴大。

隨著演出規模成長，Yuika也宣布將於今年9月21日登上東京國際論壇Hall A，舉辦個人生涯至今最大型演唱會。此次二度來台，她將回到熟悉的舞台，延續以音樂與歌迷交流的現場氛圍，再次與台北觀眾分享關於青春與情感的創作時刻。

《Yuika 2nd Asia Tour in Taipei》票價與座位圖。（圖/大鴻藝術BIG ART 提供）

※Yuika 2nd Asia Tour in Taipei※

｜演出時間：2026年5月30日（六）17:00 入場 / 18:00 開演

2026年5月31日（日）14:00 入場 / 15:00 開演

｜演出地點：Zepp New Taipei

｜票 價：1F站席 NT$ 2,800 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席 NT$ 2,800 / 身障席 NT$ 1,400 /

｜售票時間：登記抽選：1月19日（一）13:00～1月21日（三）13:00

一般販售：2月11日（三）中午12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

｜VIP PASS登記抽選：2026年2月23日（一）13:00〜2026年2月24日（二）13:00

｜VIP PASS特典：NT$ 800

・紀念PASS乙張

・親筆簽名明信片乙張

・參加終演後歡送會資格

・優先入場

・現場若有販售周邊商品將享有VIP PASS優先購買通道

｜登記抽選：https://reurl.cc/NN97AQ

｜一般販售：https://reurl.cc/zKEdZQ

｜VIP PASS：https://reurl.cc/LQx1dx

延伸閱讀

出示護照回應「福建人」爭議 陳玉珍：我是中華民國派

夢回1978年？ 總體經濟學家：川普任內可能完成台美建交

「6縣市」注意了！ 1/19大停水最長停10小時