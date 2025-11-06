創作東山之美 五校聯合畫展

知名畫家陳聰指導東山區五所國小師生共同作畫。（東原國小提供）

記者翁聖權／東山報導

東山區五所國小共同舉辦「玩畫學笑」師生聯合創作活動，由知名畫家「一刀一流」陳聰老師指導，在田雅內文教基金會的大力支持下邀請東山、東原、吉貝耍、聖賢與青山國小等五校各派出二十名師生，總計一百人齊聚一堂，共同體驗刀畫創作的魅力。

東原國小校長莊雅惠指出，這次活動以「東山印象」為主題，師生透過木刮板揮灑色彩，將東山的山林風光、廟宇、椪柑等特產與純樸人情轉化為充滿生命力的畫作。陳聰老師以其精湛的刀畫技巧，引導孩子體驗色彩堆疊與線條流動，讓藝術創作成為親近生活、表達自我的美好體驗。

活動現場氣氛熱烈，孩子一刀一畫地專注創作，從顏料的推疊到光影的變化，都展現出無限的創意與童趣。此次成果作品將自十一月五日起於東山圖書館展出一個月，邀請社區民眾共同欣賞這場充滿地方在地色彩與藝術活力的展覽。

東山國小校長魏稚恩說，陳聰老師將累積多年藝術創作經驗，發展成為不分年齡都可以盡情發揮創意的技法，同時透過作品展示，建立學生自信心，極富教育意義。

「玩畫學笑」不僅是一場創作活動，更是東山區教育共學與美感扎根的具體展現。感謝台南市田雅內文教基金會長期對藝術教育的投入與支持，讓孩子透過藝術認識家鄉、表達自我，讓東山的美好色彩與笑聲中持續綻放。