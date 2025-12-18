創作歌手徐小萍暖心獻禮 聖誕單曲《沒說的願望》點亮冬日希望微光

記者/李明真報導

在溫馨閃耀的聖誕季節，創作歌手徐小萍推出年度聖誕單曲《沒說的願望（The Unspoken Wish）》。她再度攜手共同作詞人X光光，以溫柔而深刻的旋律、細膩真摯的詞句，為這個寒冷的季節獻上一份療癒的音樂祝福。

徐小萍於錄音室投入單曲《沒說的願望》製作，以細膩嗓音與氣聲層次，勾勒冬日裡最安靜的療癒時刻。圖/街聲派歌提供

寫給那些把願望藏在心裡的人

有別於傳統聖誕歌曲的熱鬧歡騰，《沒說的願望》選擇以如爐火般溫暖而內斂的情感出發，靜靜包覆人心。歌曲以「光」與「希望」為核心意象，傳遞溫柔卻堅定的力量，引導聽眾回望內心最深處的期盼，被視為今年聖誕節最適合一個人靜靜聆聽的療癒之作。那些最深層、最真實的期待，往往蘊含著最強大的情感能量，成為支撐我們持續前行的力量。

歌名由共同作詞人X光光以「沒說的願望」為破題，象徵黑暗中悄然浮現的指引之光。主歌帶有童話般的想像與詩意，營造出溫柔的期待感；副歌以「我們都在飛翔」預示未來的無限可能，及「我們都在奔忙」貼近現代人心境，帶來深刻共鳴與安慰。

MV取景信義商圈，徐小萍在流動的城市光影中凝視遠方，呈現迷惘、仰望與希望交織的內心狀態。圖/街聲派歌提供

都會光影中的溫柔凝視

MV以Vlog形式拍攝，取景於繽紛閃耀的信義商圈，不刻意鋪陳戲劇張力，而是在流動的都會光影中，透過徐小萍內斂的神情與細膩眼神，層層堆疊出迷惘、仰望、期待與微小喜悅的情緒轉折。

音樂與影像相互呼應，歌曲音色圓潤且富有空氣感，輕柔氣聲搭配帶有清透又磁性的嗓音，營造出娓娓道來的親密氛圍；編曲使用了鋼琴、弦樂和空靈感音色，共同構築出廣闊且溫暖、寧靜又帶有聖誕氛圍的空間感，如音樂盒般的鋼琴旋律，將聽眾帶入一個美好的意境中，細緻描繪出心中那道微弱卻不滅的光，強化時間流動的感受與情感深度。

透過光影與紗幕層次，徐小萍以內斂神情呼應歌曲主題，細緻描繪未曾說出口、卻始終存在的願望之光。圖/街聲派歌提供

金獎級製作團隊傾力打造

《沒說的願望》邀請多次入圍金鐘獎、台北電影節的「健康合作音樂製作公司」共同製作，編曲由林明儀操刀，余孟謙負責錄音與混音。該團隊曾參與《逆光飛翔》、《青田街一號》、《幸福路上》、《下半場》、《華燈初上》、《模仿犯》等多部影視作品配樂，為單曲質感注入堅實份量。

徐小萍分享創作初衷

徐小萍表示：「在無垠的宇宙之中，那光總是指引方向、帶來希望。我們想透過《沒說的願望》傳達—你心裡那些深藏的願望，都值得被聽見。那些未曾說出口的期盼，其實正默默指引著我們，走向更美好的明天，也是你最真實、最溫柔，卻同時最強大的力量。」

單曲資訊

單曲名稱：沒說的願望 (The Unspoken Wish)

發行日期：2025年12月24日

共同作詞：徐小萍、X光光

作曲：徐小萍

上架平台：KKBOX, Spotify, Apple Music, YouTube Music 等各大數位音樂平台

MV：https://m.youtube.com/@ata5232