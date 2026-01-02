創作歌手歐陽樂邀甲子慧對唱《心愛的你甘知》獻天國養母

揮別坎坷，創作圓夢出發！創作歌手歐陽樂邀台語歌后甲子慧推出首支單曲《心愛的你甘知》，出生40天即被家人棄養，在育幼院長大的歐陽樂坦言過往的記憶都是苦澀的，很努力的用想像中的幸福藍圖創作甜味，用音樂致敬坎坷過往，新歌終於誕生，獻給在天國的養母！

創作歌手歐陽樂推處女作《心愛的你甘知》，自高雄銀櫃KTV大賽第三名脫穎而出，在三立電視紅人榜選秀節目歌唱表現備受矚目，去年九月參加廈門衛視海峽兩岸自創歌曲比賽，以「思念的聲」奪下最佳作詞獎、演唱獎第二名的殊榮，歐陽樂選在馬年推出創作，圓夢出發，新歌詞曲一手包辦，還邀請台語歌后甲子慧對唱，新歌節奏輕快，朗朗上口，洋溢著滿滿幸福甜味！

廣告 廣告

經營男士髮型設計工作室的歐陽樂分享新歌創作都是在剪髮過程中乍現的靈感，雖然我未婚，但這些年來，看著無數的客人開心的步入婚姻殿堂，自己也感受著這份喜悅，決定用心中的幸福藍圖，祝福大家也鼓舞自己，有著幸福的美景，而創作的美夢，一直深藏心中，新歌終於誕生，回首成長歷程，走過許多的崎嶇泥濘，很開心夢想成真，新歌獻給在天上的養母！

難得對唱情歌，甲子慧則開心表示歐陽樂有著南部小孩的純樸，也很有愛心，還有對音樂的高度熱愛，這次能夠合唱也是個緣份，這首歌的key對我來說有點偏高，當天錄音，感冒還有點鼻音，剛好高音部份可以用到鼻腔共鳴，希望這首男女對唱情歌，可以成為大家朗朗上口的K歌，讓歐陽樂的創作能持續！（圖：比佛利影音多媒體提供）