創作歌手法蘭睽違兩年完整演出 「水哥」李英宏驚喜出演

【緯來新聞網】曾獲金馬獎「最佳原創電影音樂獎」的唱作才女法蘭 Fran 將在 12 月 13 日於甫開幕的 Billboard Live Taipei 舉辦「法蘭 Fran《變形記》Fran The Metamorphosis Live 」。現場除了將公開首唱同名新曲〈變形記〉，也會結合影視指名創作夯曲、法蘭黛時期名曲，打造兼具聲音品質與對話感、與歌迷好好聊心的「親密」演出。演出也特邀同樣橫跨影視與音樂領域，曾多次合作的「水哥」李英宏帶來合作曲目，李英宏也特意喊話：「不來真的可惜，可惜的是你不來！」

法蘭 Fran「《變形記》Fran The Metamorphosis Live 」現場將合作李英宏（圖／相映音樂提供）

法蘭近年受到影視配樂領域的青睞，接連受《96分鐘》、《死了一個娛樂女記者之後》、《車頂上的玄天上帝》等熱門影劇團隊邀約創作歌曲，更曾憑藉《親愛的房客》原聲帶拿下第57屆金馬獎「最佳原創電影音樂獎」。這次接到「全球最具指標性的音樂品牌」 Billboard Live Taipei 的邀約，擔任入駐台北後的首批演出音樂人，與中島美嘉、徐若瑄、大無限樂團、鮮于貞娥、王若琳、陳勢安等人先後於 2025 年末溫暖開唱。法蘭希望能透過久違的完整演出與歌迷好好對話，編排上除了現場演出近年多首影視熱曲，也會加入法蘭黛時期多首歌曲，編排成一個具有親密與對話感的夜晚。「我蠻久沒有近距離見見自己的歌迷、聽眾了，這次有一個完整的 live 演出，也許會變得比較多話，像跟老朋友聊天，分享最近的狀態與心情。」



法蘭也透露這次專場主題《變形記》，源於一首為影視創作的未發表新歌〈變形記〉。「原本製作方給我的創作主題是『欲望』，但對我來說真的超困難。」法蘭坦承自己沒有什麼欲望，平時穿著的服裝、鞋襪等，許多都已經穿了十年以上，算是比較沒有物欲的人。雖然最終的歌詞還是出現「欲望」兩字，不過是以表達「我不斷試著調整自己，如果自己是隻上岸的魚，有鰓也有肺，渴望著雙棲。」的幽微心境，於是也將演唱會主題定為《變形記》，呈現法蘭近年在音樂階段上的「蛻變感」，也扣合法蘭近年的心境。



「自己好像一直都在變化，隨著不同的人事物情境」，法蘭以為影視創作的作品舉例： 「剛開始在寫的時候，雖然都是為劇情裡的情感而寫。」但在歌曲完成後回頭看，她總會恍然大悟：「原來我在照鏡子，作品反射出來的還是自己。」法蘭近期在 podcast 節目中分享自己是人類圖中數量僅佔 1 的「反映者」，常常被身邊的人覺得「好像一直在轉變」，但在回顧這些回憶時，法蘭總結：「這些變化中，總也有不變的，也許這就是屬於我的《變形記》。」

法蘭也透露這次專場主題《變形記》，源於一首為影視創作的未發表新歌〈變形記〉。（圖／相映音樂提供）

這次專場也將邀請同樣跨足影視與音樂的才子李英宏擔任特別嘉賓。從法蘭黛專輯裡的合作曲〈該死的冷戰〉，到大港開唱等各種演出場合，兩人早已累積起長期的音樂默契，法蘭分享：「我覺得水哥有點像見證我這一大段時間音樂生活的人，我的所有『變形』他也都歷歷在目。也很期待之後如果他有什麼新作品，能再一起合作。」提及兩人相處經驗，法蘭分享，台上的水哥舞台魅力極強，看起來很「派」，「但私底下其實非常溫文儒雅，很 i 的人。如果大家能看到他不同的樣子，應該會非常有趣。」李英宏則一直覺得法蘭是「才女 and 酷酷的人」，每次相處雖然不會一直對話，卻有超越言語的音樂默契。



針對演出，李英宏非常期待在做一場國際級高水準的演出，直言：「覺得音響應該很讚！」法蘭也分享：「我其實有一個心願，我一直想辦一個演出，大家都在很開心的吃吃喝喝，而我只是個唱著歌的人，是個背景襯著大家的快樂。」用「反映者」的姿態更和諧的融入這個場景，映照出所有的情緒與心事：「希望大家都可以與自己喜歡的人事物自在的存在著。」此外法蘭也很期待讓家人享受 Billboard Live Taipei 的精緻美食，笑稱：「我擔心我爸媽來看演出，因為他們很節儉可能會不太點東西吃，所以我打算先幫他們點好。」

