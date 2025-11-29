創作歌手移居新加坡5年近況曝光！升格新手媽坦言：忘了自己是誰

范安婷的作品曾入圍金曲獎最佳錄音專輯獎。范安婷提供

旅居新加坡的台裔加籍創作歌手范安婷，曾以《我的國語你聽不聽得懂》入圍金曲獎最佳錄音專輯獎。她在2020年推出《亞底米1889》時，已開始關注社群媒體與AI對人類生活的影響，並將思考寫進音樂。今年再推出《亞底米1889 V2.0》，笑說：「如果原版像第一代AI，remix就是更進階的下一代，更逼真、更細膩也更像有情緒的人類。」

她在新版專輯中使用AI製作12支visualizer MV。范安婷表示，AI技術的快速進步讓她驚訝，也促使她親自嘗試各式生成工具，「我發現它們不只高效，還像有自己的個性與限制，常常生成意想不到的畫面」；雖然積極探索科技，她仍堅持創作核心必須由人出發：「藝術的靈感不能全部交給AI，最重要的起點一定還是『人』。」

五年後重新推出《亞底米1889 V2.0》，范安婷感嘆當年提出的問題仍未解決，「不可思議的是，我們依然在面對同樣的科技議題」；她分享自己最初受到《黑鏡》啟發，開始思考科技失控的未來。豈料疫情讓她中斷宣傳、移居新加坡，也迎來人生最大轉變、成為新手媽媽。她如今更關注孩子、網路安全與社群媒體對年輕世代的影響，「這些議題正在變得越來越重要」。

談到成為母親，她坦言第一年一度迷失自我：「整天換尿布、餵奶、安撫嬰兒，會忘記自己是誰。」最終讓她重新找回定位的是音樂，「聽兒歌時我仍會分析和弦和押韻，彷彿提醒我：你還是音樂人」。這幾年的經歷也為她帶來全新靈感，未來會在創作中講述更多身為母親的故事。



