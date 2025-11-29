創作歌手移居新加坡5年近況曝光！升格新手媽坦言：忘了自己是誰
旅居新加坡的台裔加籍創作歌手范安婷，曾以《我的國語你聽不聽得懂》入圍金曲獎最佳錄音專輯獎。她在2020年推出《亞底米1889》時，已開始關注社群媒體與AI對人類生活的影響，並將思考寫進音樂。今年再推出《亞底米1889 V2.0》，笑說：「如果原版像第一代AI，remix就是更進階的下一代，更逼真、更細膩也更像有情緒的人類。」
她在新版專輯中使用AI製作12支visualizer MV。范安婷表示，AI技術的快速進步讓她驚訝，也促使她親自嘗試各式生成工具，「我發現它們不只高效，還像有自己的個性與限制，常常生成意想不到的畫面」；雖然積極探索科技，她仍堅持創作核心必須由人出發：「藝術的靈感不能全部交給AI，最重要的起點一定還是『人』。」
五年後重新推出《亞底米1889 V2.0》，范安婷感嘆當年提出的問題仍未解決，「不可思議的是，我們依然在面對同樣的科技議題」；她分享自己最初受到《黑鏡》啟發，開始思考科技失控的未來。豈料疫情讓她中斷宣傳、移居新加坡，也迎來人生最大轉變、成為新手媽媽。她如今更關注孩子、網路安全與社群媒體對年輕世代的影響，「這些議題正在變得越來越重要」。
談到成為母親，她坦言第一年一度迷失自我：「整天換尿布、餵奶、安撫嬰兒，會忘記自己是誰。」最終讓她重新找回定位的是音樂，「聽兒歌時我仍會分析和弦和押韻，彷彿提醒我：你還是音樂人」。這幾年的經歷也為她帶來全新靈感，未來會在創作中講述更多身為母親的故事。
更多鏡報報導
鄧紫棋暖捐數千萬助香港災民！明年4月接棒蔡依林攻上台北大巨蛋
直擊／證婚人藍心湄包6萬6！爆邱澤、許瑋甯登記「忘帶證件」：兩個阿呆
直擊／吳姍儒深V甜勾帥老公現身！賈永婕虧「邱澤、許瑋甯名字登101要付錢」
其他人也在看
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 13 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 9 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 20 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 22 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮賓客名單曝光！ 半個演藝圈都來了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，座上賓自然星光熠熠。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
蓋了整整一年！台灣神人《Minecraft》重現「理想版台北車站」，細節曝光網全跪了
《Minecraft》（麥塊）作為全球最受歡迎的沙盒遊戲，給予了玩家無限的創造空間。多年來，我們看過無數神人打造出令人嘆為觀止的虛擬建築，而今年一位台灣玩家的作品再次刷新了大家的眼界。他耗時整整一年，憑藉著驚人的毅力與細節控，在遊戲中不只是「還原」，更是「重新設計」了大家熟悉的台北車站，甚至連周邊商圈都進行了大規模的都市更新。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前