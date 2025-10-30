創作歌手黃小玫因罕見「NK/T細胞淋巴癌」辭世 醫師提醒：別忽視長期鼻塞與出血
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
34 歲創作歌手黃小玫因罹患罕見血液癌「NK/T 細胞淋巴癌」離世，引發社會關注。這種癌症進展快速、早期症狀易被忽略，包括單側鼻塞、鼻出血、頸部淋巴腫大等。早期診斷與治療可改善預後，醫師提醒持續鼻腔異常務必就醫檢查，警示大眾提高警覺。
34歲創作歌手黃小玫，曾以〈我們在台灣見吧！〉及台灣燈會主題曲〈海與光〉感動無數聽眾，並以〈24 小時基隆〉榮獲「日本國際觀光影像節」最佳東亞影像獎。近日傳出她因罹患罕見疾病──「NK/T 細胞淋巴癌」離世，令外界震驚與惋惜。
醫界指出，這是一種高惡性、進展快速的血液癌症，雖然罕見，但在亞洲尤其台灣相對較常見。若能早期辨識與治療，仍有機會延長存活。
什麼是 NK/T 細胞淋巴癌？「NK/T 細胞淋巴癌」（Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type）是一種非何杰金氏淋巴癌，起源於自然殺手細胞（NK cell）或T 淋巴細胞（T-cell）。好發年齡約在 30～50 歲之間，常見於鼻腔、鼻竇或上呼吸道，因此初期症狀容易被誤認為慢性鼻炎或過敏。
根據台灣血液腫瘤學會資料，亞洲患者比例明顯高於歐美，且與 EB 病毒（Epstein-Barr Virus, EBV）感染有密切關聯。
早期症狀常被忽略！4 大警訊要注意
臨床上，以下症狀若持續超過兩週，務必就醫檢查：
單側鼻塞或持續鼻出血
鼻腔潰瘍、口臭或難癒傷口
不明原因的頸部淋巴腫大
發燒、夜間盜汗、體重減輕（俗稱「B症狀」）
耳鼻喉科醫師提醒，若反覆以「鼻竇炎」治療卻未改善，應進一步接受鼻內視鏡與活體切片檢查，並搭配 EB 病毒 DNA 檢測以確定診斷。
為什麼 NK/T 細胞淋巴癌這麼兇？
這種癌症的可怕在於「惡化速度快」與「治療反應差」。傳統化療方案（如 CHOP）效果有限，需採用放療合併新型化療或標靶治療。若診斷時已屬進展期，病情往往在數月內急遽惡化，造成多器官衰竭。
血液腫瘤專科醫師指出：「NK/T 細胞淋巴癌是一種極具侵襲性的癌症，早期治療的黃金時間非常短，拖延一兩個月都有可能影響預後。」
目前治療趨勢
同步放化療（Concurrent chemoradiotherapy）：針對局部型病患，能提高局部控制率。
L-asparaginase 為基礎的化療方案：被視為目前一線治療主流。
免疫與標靶治療（如 PD-1 抑制劑）：近年研究顯示可改善部分患者存活率。
自體或異體幹細胞移植：用於高風險或復發病患，但風險高、需嚴格評估。
目前五年整體存活率約 30～40%，若能早期診斷並採取適當治療，預後仍可望改善。
醫師提醒：「感冒不會一直流血」
國家衛生研究院血液疾病研究室主任指出：「很多患者初期以為是單純鼻炎或鼻過敏，等到出現臉部腫脹或潰瘍才發現是癌症。鼻腔若反覆流血、塞住或出現潰瘍，一定要做組織切片。」
用生命提醒社會，別讓症狀被忽略
黃小玫以音樂歌頌土地，如今她的離去，讓大眾看見這種「沉默卻致命」的罕見癌症。
若能因她的故事，讓更多人提早警覺、早一步發現病兆，她的光與聲音將以另一種方式延續在人間。
參考資料
台大醫院血液腫瘤科臨床治療指引（2024）
國家衛生研究院血液疾病研究中心年報（2023）
Lymphoma Coalition Asia Report, 2024
《Blood》Journal, 2023; 142(6): 875–884.
