創作者有感！公共出借權首期發1410萬 李遠從3個生煎包增近14倍
擴及6都、超過300間公共圖書館共同加入的公共出借權第二階段試辦計畫，自今年7月正式開放登記。文化部今日表示，首期補償酬金已完成發放，共發給123家出版社、超過2500位著作人，合計約1410萬元。同為創作者的文化部長李遠，相較於第一階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，1年足足增加近14倍，鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。
文化部指出，公共出借權核心價值在於重視公共圖書館知識傳播功能同時，兼顧國家對於出版及創作的鼓勵與支持。台灣作為東亞第一個推動的國家，從109年由文化部與教育部共同合作，針對2間國立公共圖書館進行第一階段試辦，今年擴及6都超過300間公共圖書館、納入譯者、簡化申請流程及每半年發放一次的第二階段試辦。
以同為創作者且算多產的李遠為例，一直沒有自己主動申請且「特例」要求不撥款給他，在出版社登記的書目中，他共有84本書在今年1至8月間共被借閱1457次，總計2911元補償酬金，相較於第一階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，1年足足增加近14倍。李遠說，從2個國立館階段被說「花了許多時間填資料，但最後拿到的錢只夠買3個水煎包」，到如今300間圖書館的基礎下，「真的有感」，鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。
文化部進一步分析大數據，因應公共圖書館的使用特性，童書及青少年文學為借閱的熱門項目，反應至補償酬金數據上，童書或青少年文學的作者、譯者、出版社都有相對較高的收益。中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴說，「沒想到這回進帳了4160元，這可是我本月的第一筆收入，真是太令人開心了」。繪本作家信子則說，「雖然只登記少少的8本，但收到8000多元，不管是購書與借閱，都謝謝讀者的捧場」。
文化部表示，第二階段試辦計畫以國家圖書館大數據中心彙整的公共圖書館紙本圖書借閱次數，作為補償酬金計算基礎。文化部除於事前與各公共圖書館溝通相關機制外，國家圖書館亦加強數據篩選及防護機制，排除短時間大量借閱及異常數據，讓制度設計更趨公平。文化部強調，目前公共出借權政策尚於試辦階段，將持續聽取各界意見與反饋，修正制度設計。
公共出借權第二階段試辦全年度開放登記，自明年起將固定於3月、9月發放補償酬金。鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，明年3月底前就可以領到補償酬金。詳細登記方式請參閱「公共出借權登記系統」，亦可電洽諮詢專線（03）560-1325。
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 15 小時前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 38 分鐘前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 18 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄
台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火 數十年來最慘重傷亡
燒到焦黑的大樓，不斷竄出巨大火舌，末日景象嚇壞全香港。幾個小時過去，火球持續從大樓冒出，向空中翻騰，有如烏克蘭戰場的驚悚畫面，登上各大國際媒體。香港宏福苑大火 外媒大篇幅報導香港26號爆發宏福苑惡火，台視新聞網 ・ 2 小時前
香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花
香港宏福苑大火災情慘重，死亡人數已從128人增至146人，目前仍有40多人下落不明。警方兩度進入火場搜查，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台等處陸續發現罹難者遺體。隨著火勢受控，警方持續進行現場鑑識工作，但由於火場環境惡劣，遺體大多被燒至焦黑，身分辨認工作困難。家屬們悲痛獻花，面對焦黑的大樓，眼淚不斷流下。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
為1萬修車費！新竹城隍廟前砍17歲少年 警逮8人
新竹市 / 綜合報導 昨(29)日晚上，新竹城隍廟前一家小吃店竟然發生當眾砍人案！根據了解，陳姓主嫌因為不滿在小吃店打工的17歲少年 向他借機車卻發生車禍，於是索討1萬多元的修車費，但少年遲遲不給 ，就夥同其他7名親友前往討債尋仇，過程中嫌犯持利器，把少年砍成重傷後逃逸，警方獲報後火速在4小時內，將涉案8人全數查緝到案。小吃店家VS.救護人員說：「他的膝蓋好像...(膝蓋嗎)。」救護人員到場緊急將滿身是血的17歲少年包紮治療，救護人員VS.遭砍少年說：「好沒關係，撐一下，來。」地上殘留斑斑血跡，救護人員小心翼翼將少年抬上長背板，因為他被人砍傷，而事發地點竟然是在新竹市熱鬧的城隍廟前小吃店。附近攤商說：「就砰砰砰，然後大家就往外跑啊。」昨日晚上9點多，當時好幾名惡煞站在廟口前交頭接耳，沒多久他們便惡狠狠地往裡頭走， 原來在小吃店打工的孫姓少年 向陳姓主嫌借機車 ， 結果發生車禍 被索取1萬1元的修車費 卻遲遲不給 。 陳姓主嫌心生不滿烙來弟弟與朋友 ， 總共8人到小吃店討債 ， 過程中雙方一言不合 ， 幾名惡煞徒手暴力毆打 ， 陳姓嫌犯更是手持利器往死裡砍 ， 眼看少年傷勢嚴重 ， 8名嫌犯馬上閃人開車逃逸 ，回到現場空無一人，餐桌上的碗筷菜單衛生紙還有抹布全都撒落一地凌亂不堪，假日遊客眾多的城隍廟，嫌犯竟敢在眾目睽睽下發生濺血衝突，也讓目擊民眾嚇壞了。新竹市第一警分局偵查隊長張勝雄說：「於4小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，全案依殺人未遂，妨礙秩序等罪，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」根據了解，孫姓男子近期才開始回到小吃店上班，沒想到就被砍傷，幸好送醫後沒有生命危險，警方調查嫌犯沒有幫派背景也沒涉犯其他案件，至於少年為何會欠下1萬元債務，以及嫌犯犯案動機等細節，警方還要抽絲剝繭調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前