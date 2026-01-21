創作芭蕾《2026點子鞋Dance Shoes》1/24登場

《點子鞋》Dance Shoe首創於二○○四年，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋；成立於一九九二年的高雄城市芭蕾舞團(KCB)，藝術總監張秀如有鑑於國內現代舞團如雨後春筍、芭蕾環境仍是非常狹窄的環境下，希望藉由《點子鞋》芭蕾創作展演平台，以專業的製作為台灣芭蕾環境，編創出更多優秀創新芭蕾作品。(見圖)

高雄城市芭蕾舞團今(廿一)日說明，該舞團不但要傳承古典芭蕾的技巧與展演品質，創作更是注入舞團嶄新生命力的重要計劃；創作芭蕾《點子鞋》今年邁入第二十三年，以芭蕾為主要創作元素，二十三年來已有五十位編舞者，總共為《點子鞋》編創了一百一十六個作品，是國內具指標性重要的專業芭蕾創作演出平台。

第二十三年點子鞋，邀請第三次參予編創畢業於國立臺北藝術大學舞蹈系創作研究所的優秀新生代編舞者唐筠雯；二○二五點子鞋作品備受矚目，第二次參與編創就讀國立臺北藝術大學舞蹈研究所的許東鈞與黃湙琁；國立臺灣藝術大學舞蹈學系研究所畢業的賴明玥及將為這次演出注入新血畢業於國立臺北藝術大學舞蹈系七年一貫制，曾任日本無設限舞團專職舞者的詹翔宇，他們將以芭蕾為主要創作元素，進一步結合多種領域創作，為觀眾帶來不同角度，開創另一視野的芭蕾呈現。

《2026點子鞋》參與演出的舞者有葉麗娟、夏嘉徽、許佳蓉、劉諭萱、賴明玥、林韋萱、林翊綺、簡慧聆、楊迪茵、鍾長宏、詹翔宇、黃政諺、江雲翔、戴佑宇等優秀舞者擔任演出，將以精湛舞技與情感來詮釋編舞者創意的芭蕾作品。