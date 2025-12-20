創傷修復措施啟動！衛福部、北市府提供傷者關懷機制 可3次免費心理諮商

即時中心／徐子為報導



現年27歲的逃兵通緝犯張文昨（19）晚犯下隨機傷人案，至今已釀4死11傷，現場畫面駭人。衛福部今天宣布啟動「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡、不限定是否在現場目擊，且「主觀陳述、從寬認定」，方案持續到明年底；台北市政府社會局投入社工人力協助關懷，並提供媒合心理支持、生活協助、法律諮詢等服務，確保受害者能獲得妥善照顧與後續的權益保障。





北捷台北車站M7出口、誠品南西昨傍晚5時許爆發隨機攻擊事件，27歲的張文四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於行凶後墜樓不治。其餘11名傷者中，仍有6人繼續留院治療。

媒體《中央社》報導，衛福部心理健康司司長陳柏熹今指出，目前北市衛生局社區心理衛生中心啟動，對受傷民眾家屬先進行關懷，既有服務資源可繼續使用。衛福部會啟動「心理健康支持方案」。陳柏熹說明，將提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，此方案不限年齡，求助註明是因本案目睹或其他情況即可。



陳柏熹強調，民眾只要主觀陳述，相關單位會從寬認定，且此次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。



台北市府社會局則說明，將提供受害者以下三大方面支持



一、心理支持方面

受害者因經歷或目睹嫌犯行兇過程而心生恐懼或驚嚇，恐影響其後續生活，故由社工探視，後續評估安排心理諮商服務與情緒支持。目前已與臺北市、新北市心理諮商師公會合作，將設置「安心小站」提供心生恐慌民眾協談使用；民眾也可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線(02-33937885)或衛福部安心專線(1925)尋求免費諮商。



二、生活協助方面

社會局、區公所、捷運公司已至醫院探視並發放慰問金，暫時讓家屬於醫療過程中作為緊急需求使用，後續相關喪葬或醫療綠色通道也將與民政局和衛生局協力提供最大支持 。



三、法律諮詢服務方面

社會局也與法務局協力提供「一案一律師」，受害者會由社工轉介律師，提供法律諮詢與保險給付協助。 除此之外，也與財團法人犯罪被害人保護協會取得聯繫，前往醫院關懷，未來對於死者及重傷受害者，將由協會協助向地檢署聲請犯罪被害補償金。





