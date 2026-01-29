創傷後失憶 婦車禍胸腔骨折 搶回一命卻斷片

彰化醫院精神科主任梁孫源說明解離性失憶的症狀及治療方式。(彰化醫院提供)

記者吳東興∕彰化報導

一名44歲女子發生車禍，當她被送至衛福部彰化醫院急診時，血氧一度低至60%(正常值95%~100%)，呈現休克狀態，合併氣胸、血胸及全身多處骨折，情況危急，醫療團隊立即插管搶救，經過跨團隊4次重大手術與加護病房14天的生死搏鬥，搶回一命，但她對車禍發生及住院的過程完全「斷片」，出現解離性失憶。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，該病患肋骨斷裂高達21處，連結構堅硬、不易斷裂的胸骨也骨折，造成了嚴重的氣胸、血胸與胸廓變形，呼吸時胸廓已無法正常支撐，危及生命。除了胸腔重創，骨盆、腰椎及左腳脛骨也都骨折。

林聿騰指出，團隊透過3D胸廓重組影像精準定位，在肋骨部分進行微創手術，以鈦合金骨板與骨釘進行肋骨固定，並透過胸腔微創手術，維持胸廓穩定，重建胸腔結構，讓患者恢復正常呼吸，隨後再由骨科團隊進行2次的骨盆、腰椎及左腳脛骨的微創骨折手術，10天分階段做了4次手術，重塑骨架，就像是一步步重組散落的積木。

林聿騰說，病患在加護病房14天後，成功撿回一命，已轉入普通病房，目前生命徵象穩定，但其對於車禍當下及住院期間的經歷，均回應「不記得」、「不知道」，但事故前的記憶正常，認知功能也正常。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，這可能是創傷後失憶，是一種心理防衛機轉，當個體遭遇過度壓力或重大創傷時，會失去關於創傷的記憶，以減輕心理痛苦，被稱為解離性失憶。

梁孫源指出，這類片段失憶的預後仍需持續觀察，有些患者會隨著時間逐漸恢復記憶，也可能永久無法回想起創傷事件。若該病患後續出現反覆噩夢、害怕車輛、對特定情境產生強烈恐懼等創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，將安排藥物治療與心理治療。