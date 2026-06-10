創傷性腦損傷標準化照護流程 助病患復原

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衛生福利部桃園醫院建立標準化且連續性的腦傷照護流程，集合醫師、護理師、復健師等組成跨專業團隊。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市50歲王姓男子日前遭遇車禍，致頭部嚴重外傷，緊急被送到衛生福利部桃園醫院急診；經急性期治療、病情穩定後銜接復健、出院追蹤，王男經過數月努力，順利回復正常生活，神經外科主任張鵬遠說，頭部外傷後的即時評估、影像檢查、手術判斷、加護照護、後續復健，「每一個環節，對於王男的復原都是關鍵。」

張鵬遠說，創傷性腦損傷常見於車禍、跌倒、各類意外事故，病況可能在短時間內快速惡化，若未及時治療，可能造成長期失能，甚至危及生命；醫院已建立標準化且連續性的腦傷照護流程，讓病患從急診、手術、加護病房、復健到返家追蹤，都能在不同階段獲得適切的醫療照護，今年首度通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「創傷性腦損傷疾病照護品質認證」。

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「創傷性腦損傷治療不只是完成手術，更需要醫師、護理師、復健師、營養師、社工及個案管理師共同合作」，張鵬遠強調，跨專業團隊能建立快速評估與即時治療機制，把握黃金治療時間，可望提升恢復機會、降低後續失能風險；對於腦傷病患而言，治療也不只是在手術室內的過程，而是一段需要長期陪伴、復健支持、家庭共同參與的歷程。

創傷性腦損傷個案管理師温蕙菱補充，腦傷病患的復原，常常並非短時間內可完成，透過個案管理制度，醫療團隊能協助整合醫療照護、出院準備、社會資源等，讓病患與家人於返家後，仍能持續獲得關懷與協助，以提升整體復原效果。

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