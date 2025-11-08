創價美術館「林玉山、高一峰」雙展同步登場

▲創價美術館同步推出「悠然望玉山-林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行-高一峰紀念展」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 創價美術館2025年第三檔展覽，同步推出「悠然望玉山-林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行-高一峰紀念展」。今（8）日雙展舉行聯合開幕儀式。

台灣創價學會理事長林釗致詞時說，這是第四度舉辦林玉山畫展，此次與多所公私立美術館、私人藏家合作，呈現林玉山一生藝術實踐的歷程。2009年創價首次為高一峰舉辦巡迴展，今年適逢高一峰誕辰110周年，承蒙高一峰之子高燦、楊燕敏伉儷將其橫跨各時期之水墨、油畫、書法創作與手稿，捐贈給創價典藏，策展團隊精選重要作品，呈現高一峰逆風前行的生命軌跡。

廣告 廣告

▲高一峰的馬畫以「筆簡意賅，姿態生動」草稱。（圖／翻攝畫面）

高市府副祕書長王宏榮提到，林玉山、高一峰都是台灣美術界佔有重要地位之藝術家，好作品要有精彩策展，感謝創價自2003年開始推動藝術教育，讓民眾以便捷、可及性高的方式，認識台灣美術史，也讓藝術成為市民的日常。

▲林玉山以其膠彩及水墨作品著稱。（圖／翻攝畫面）

成功大學教授蕭瓊瑞提到創價這次展出的這兩位藝術家，相差八歲、一北一南，皆歷經歷史波折，但他們的作品跨越時空限制，一起留存下來，甚至一起展出。藝術的偉大，在於創作和保存都須付出極大代價，向兩位藝術家致上最高敬意。

為了拉近民眾與藝術間的距離，創價美術館與逢甲大學鄭月妹教授、何羽凡設計師合作，設置AR互動區，讓民眾體驗藝術作品的動態想像。另設有「小老虎頭套製作」、「水墨體驗」專區，並推出四款結合藝術作品之文創Ｔ恤，於館內文創商品區販售。雙展分別於創價美術館一、二樓舉辦，即日起展出至2026年3月6日，免費入場。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

華友聯攜手台灣三井不動產台南歸仁住宅案動土

無限暢遊390天 屏東海生館25週年「海洋卡」限時回歸

雙11百貨滿額回饋、點數活動 線上線下都好買