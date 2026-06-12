創全台中公有市場首例！ 議員施志昌爭取2500萬為大甲第二市場增設空調

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





為改善傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的問題，台中市議員施志昌12日邀集台中市政府經濟發展局、大甲第二市場自治會等單位前往現場進行實地會勘。在施志昌議員的極力爭取下，市府經發局共編列新臺幣2,500萬元預算，推動「大甲第二公有零售市場1樓賣場增設空調設備計畫」，預計今年底完工！這不僅是大甲在地鄉親的福祉，更創下全台中市40個公有市場的首例，成為第一間全面引進冷氣空調設備的公有市場。

大甲第二市場自治會會長高嘉俊指出，過去市場內部環境悶熱，在盛夏時節溫度常常飆升至34、35度，不僅生鮮與熟食等商品容易壞掉，高溫也大幅降低了民眾進來消費的意願，為此自治會積極向施志昌議員陳情，希望能爭取空調設備，翻轉傳統市場的營運困境。

廣告 廣告

施志昌表示，這2,500萬的經費總算能讓大甲第二市場迎來蛻變，讓大家未來都可以舒舒服服地「逛菜市仔，更有冷氣吹」。這項工程不僅能提升市民的消費體驗，更重要的是體恤市場內170幾攤的老闆與員工，徹底改善他們長期在高溫下曝曬的工作環境，相信冷氣裝好後，能吸引更多年輕人走入市場，為傳統市場注入新活力並大幅帶動地方經濟。

中市府經發局市場科科長蔡永福說明，本案已於今年4月9日完成決標，目前正處於設計修正的最後階段，預計於6月22日完成設計核定，並於7月初正式動工，總工期為120日曆天。在具體建置內容上，市場將採取高效且節能的規劃，主體設備包含於地下一樓設置2台水冷式螺旋式冰水主機，並於二樓設置冷卻水塔，內部則配置8台空調箱負責輸送冷風、過濾淨化空氣，並引進室外新鮮空氣。為了確保市場各角落供冷均勻，工程將透過室內賣場風管，於每一席攤位窗留獨立出風口，且風口可依需求彈性調整。此外，出入口處也將裝設空氣門與塑膠門簾，有效阻絕冷氣外洩與外在熱氣進入，同時建置中央空調能源管理系統（EMS）實時監控用電，第一年將依系統數據滾動調整，將節電效益最大化。

經發局補充表示，本工程總經費2500萬，工期約四個月，報竣後1個月內會完成驗收啟用，並提供3年的設備保養保固。為了降低對攤商營業的影響，施工期間主要會利用下午非營業時段進行，若攤商能高度配合交付施工區域與整理攤位，工程很有機會能夠提早完工。



更多新聞推薦

● 英澳聯合聲明重申台海和平穩定至關重要 林佳龍：肯定與歡迎