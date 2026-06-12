創全國先河 雲林縣議會首度於議會舉行議長獎表揚五五一位學生 場面溫馨

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雲林縣議長黃凱精選二十吋行李箱作為議長獎禮物，同時首度於議會舉行表揚五五一位學生，場面溫馨。（記者陳正芬攝）

（另開新視窗）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣議會為讓更多努力向上的孩子被看見、被肯定，首度打破傳統十二日下午於議事大廳舉辦「一一四學年度議長獎頒獎典禮」，議長也精選二十吋史努比旅行箱作為議長獎禮物，邀請全縣一九五所包括縣立高中、國中、國小共五五一位議長獎得主齊聚議會，接受公開表揚，多位議員、家長與師長們也親臨，共同見證屬於孩子們的榮耀時刻。

議長獎傑出學生代表雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、中醫師林志誠接受議長黃凱的表揚，為一一四學年度議長獎頒獎揭開序幕；斗六國中劉耕喜同學代表畢業生致詞，全縣高中、國中、國小共五五一位議長獎得主齊聚議會大廳，將站上屬於自己榮耀舞台，為自己留下難忘回憶，也象徵議會對教育的重視與對優秀學子的高度肯定。

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黃凱議長表示，學習的道路從來不是只有第一名才值得喝采，議長獎得主同樣展現出勤奮、堅持與追求卓越的精神，每一份努力都值得被看見，每一次進步都值得被鼓勵。議會希望透過公開表揚，讓孩子們知道，成功不只有一種樣貌，勇於超越自己的人，同樣值得掌聲。

議長黃凱表揚傑出學生代表，雲林縣地檢署主檢朱啟仁與中醫師林志誠受獎。（記者陳正芬攝）

（另開新視窗）

黃凱說，會選擇在議會公開頒發議長獎，主要是定期會最後一天，讓學生知道議會在哪並參觀議會，對於議長獎禮物史努比登機箱，是經議會同仁大家集思廣益，然後議長在朝學生最想要且需求性去篩選出，最適合的禮物，希望受獎學生都喜歡。

強調，雲林孩子的努力與優秀，絕不因城鄉差異而有所不同，他們值得最好的肯定與祝福。傑出學生代表朱啟仁與林志誠期勉受獎學生說，每位學生都很優秀，而堅持努力向前邁進，不怕挫折勇往直前，最後成功一定屬於你。

典禮中，來自西螺的東南國中兩位獲獎學生，不僅同校、同名，更在今年一同獲得議長獎肯定。主持人唱名時，兩位同名同姓頂尖學子並肩驚喜登場，受獎學生感謝議長的貼心與用心，他們將用這精美行李箱裝載夢想、賦歸榮耀，來感謝議會及師長們對他們的溫暖祝福與殷切期待。