創台灣電支紀錄！LINE Pay Money開通會員數70小時破百萬 優惠再加碼

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay今(6)日宣布，LINE Pay Money服務於12月3日下午三點正式上線後，短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

為了感謝用戶踴躍開通，LINE Pay宣布好評感恩加碼，回饋前300萬名「開通帳戶」的用戶，保證3年合作銀行提領0手續費，今(6)日完成「開通、轉帳、付款」三大任務者加碼延長1年提領0手續費；年底前邀請好友開通LINE Pay Money帳號還有機會再拿LINE POINTS 88點。

為感謝用戶支持，LINE Pay宣布3大加碼回饋方案：

1.於今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名用戶，全面同享3年合作銀行提領0手續費。

2.今(6)日23:59前完成「開通、轉帳、付款」三大任務，加碼延長再送1年，保證3+1年合作銀行提領0手續費。

3.邀請好友送LINE POINTS 88點，即日起至年底前，透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7722名送LINE POINTS 88點。

