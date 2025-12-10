創史上單月新低！11月新生兒僅7946人 全年面臨11萬保衛戰

內政部今（10）日公布今年11月戶口統計資料，人口數為2330萬6085人，比起去年同期減少9萬6710人，已經連續23個月負成長。新生兒方面，11月出生數7946人，更是今年第3度下探歷史新底。另外，65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99％，逼近超高齡社會所訂老年人口數20％大關。

根據內政部統計，截至今年11月底，人口數為2330萬6085人，相較於去年同期，減少9萬6710人，平均每天減少264.96人，與10月相比則減少4768人。

11月新生兒人數驟降 尚未突破10萬大關

新生兒方面，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘就有1名嬰兒出生，較去年同期減少4611人，年減率達36.72％，也較10月的出生數9458人減少1512人。就各縣市而言，粗出生率最高依序為雲林縣、台東縣、新竹市；最低則依序為連江縣、基隆市、嘉義縣。

截至2024年，台灣新生兒已連9年負成長，繼今年4月新生兒出生數8684人、5月8433人，接連創下單月史上新低，11月出生數7946人，更是今年第3度下探歷史新底。整體而言，今年前11個月的新生兒共9萬8785人，尚未突破10萬大關，不只要追上2024年的出生數13萬4856人有難度，是否能守住11萬都還是未知。

「生」不如「死」 嘉義縣死亡率最高

死亡部分，11月人口死亡數為1萬4771人，平均約每2.9分鐘1人死亡，較去年同期減少861人，和10月相比也減少1137人。統計顯示，嘉義縣死亡率最高，其次為屏東縣、雲林縣，而連江縣死亡率則是最低。

至於社會增加的遷入、遷出人口部分，11月遷入人數為5萬9696人，遷出人數為5萬7639人，因此淨遷入人數為2057人。就縣市別言，淨遷入人數最多為台中市1135人，其次為桃園市953人以及新北市710人。

將出生人數扣除死亡人數後，即可計算出「人口自然增加」。台灣11月人口自然增加為負6825人。如果以遷入人數，扣除遷出人數得出的「人口社會增加」計算，11月為2057人；整體計算自然增加與社會增加後，11月總人口較10月減少4768人。

台灣逼近超高齡社會

根據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7％時稱為「高齡化社會」，達到14％則是「高齡社會」，若達到20％以上則為「超高齡社會」。

台灣正逼近超高齡社會，截至11月底，65歲以上人口數為465萬7796人，占總人口比率19.99％；15至64歲人口數為1596萬1608人，占68.49％；0至14歲人口數為268萬6681人，占11.53％。

就各縣市而言，老年人口比率已突破20％的有14個縣市，前5名為台北市24.10％、嘉義縣24.03％、南投縣22.60％、基隆市22.18％、屏東縣21.77％；低於20％的縣市共有8個，最低依序分別為新竹縣15.02％、新竹市16.10％、桃園市16.64％、連江縣17.06％、台中市17.32％、金門縣19.63%、嘉義市19.86%、新北市19.87%。