創史上單次知會國會最高 美方一口氣宣布3500億對台軍售

川普2.0政府18日宣布對台軍售，總額高超過3500億台幣，創下史上單次知會國會的最高紀錄。清單亮點除了增購82套「海馬士」和反裝甲無人機等，傳統的自走砲M109A7也出現，一口氣賣60輛。不過國防部證實，其中五項要待1.25兆特別預算支應，被解讀是美台聯手「官洩」清單，把壓力全丟回給在野黨。

美國政府於18日公布最新一波對台軍售案，總金額高達111億美元（約新台幣3500億元），創下華府歷來單次通知國會軍售的最高紀錄。這份「軍售大禮包」內容豐富，除了今年8月剛接裝的ALTIUS-600系列無人機外，美方宣布加碼出售ALTIUS-700M反裝甲無人機，兩款合計達11億美元。此外，清單還包括增購82套「海馬士」多管火箭系統、超過2500枚拖式2B與標槍飛彈，以及魚叉飛彈維保零件、TAK覺知應用套件等，光是這些項目就將近60億美元。

值得注意的是，本次軍售清單中出現了美軍現役的「M109A7自走砲」，美方同意出售60輛，搭配彈藥車與救濟車，總價約40.3億美元。回顧2022年，美方曾以產線排擠為由，撤銷原定出售給台灣的M109A6自走砲，改推海馬士系統；如今川普政府拍板出售M109A7，也引發戰略調整的討論。

美宣布3500億對台軍售，創史上單次知會國會最高紀錄，圖為ALTIUS-700M反裝甲無人機。（圖／Anduril Industries）

針對美方重新出售傳統自走砲，專家認為這顯示美方戰略思維的轉變，不再僅侷限於不對稱作戰。美台商會會長韓儒伯說：「如果我們在一段時間內，只著重於不對稱作戰，我會向各位提出一個明確的主張，一旦沒有全面推動部隊現代化，漏洞勢必會浮現，而解放軍一定會毫不留情地加以利用。」全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「就戰術意義來說，它雖然可以打到30到40公里外的目標，但是我們還是比較相信說，這是所謂的新車換舊車（M109A2）。」

對於這項史上最大筆軍售案，總統府發言人郭雅慧表示，這充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。不過，國防部也特別說明，包括M109A7自走砲在內的5項軍購案，均設有但書，需待1.25兆國防特別預算通過後始得執行。國防部副發言人喬福駿說：「都是『強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算』中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案，發價書簽署作業。」

此舉被外界解讀為美台聯手「提前官洩」軍售清單，意在將預算通過的壓力丟回給在野黨。對此，國民黨立委則表達強烈不滿，要求國防部說明細項。國民黨立委馬文君說：「我現在1兆2500億元，我們並沒有詳細的細項，這樣完全沒有辦法審議整個特別預算，所以不要想要矇混過關。」

