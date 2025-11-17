創國內REITs歷史新頁！樂富一號追加募集65億成功掛牌 將買下這購物中心
樂富一號不動產投資信託基金（REITs）於今（17）日正式完成其第二次追加募集的受益證券掛牌上市，本次成功募集新台幣65億元，再次刷新國內REITs的追募紀錄，大幅鞏固其在市場的領先地位。
樂富一號曾於2021年創下國內REITs史上首次成功辦理追加募集的紀錄，至今仍是國內唯一有辦理過追募的REITs。本次成功追募後，樂富一號的資本額將由原本的165.8億元，擴大至230.8億元，總資產也將超過350億元，展現其積極管理並主動創造投資價值，不斷超越自我，精益求精的精神。
獲投資人超額認購 9天火速達標募集上限
樂富一號長期穩定的績效表現深獲投資人認同，本次追加募集更獲得投資人的超額認購，於今年10月28日開始讓投資人申購，原先應於30天完成的追募程序，僅短短9天即達到65億元的募集上限，於11月5日即公告完成募集，火速提早關門。
樂富一號的不動產管理機構晶華公寓大廈管理維護股份有限公司總經理林超驊表示，本次募集的資金將運用於向德國最大退休基金BVK，購入其持有之台茂購物中心50%的產權，原本樂富一號已持有另一半的產權，並從2018年起參與管理營運，而台茂購物中心的營業額也從7年前的新台幣60億元成長到如今超過新台幣72億元，成為桃園地區社區百貨的龍頭，其經營績效與現金流皆充分滿足投資人對收益穩定成長的要求，「投資人對此次追加募集有如此熱烈的反應，也反映了對管理機構過往績效的高度認可與信賴。」
三大效益齊發 鞏固台茂產權與財務結構
樂富一號預計於11月底完成本次不動產交易程序，成為台茂購物中心的單一所有權人，此舉將為基金帶來多重且立即性的效益，可望正面提升基金之管理績效：
• 提升管理效率： 產權單一化將使台茂購物中心的營運及管理決策更具效率與彈性，優化整體資產價值。
• 立即貢獻收益： 新購入的台茂購物中心資產可立即提升租金收益，為投資人帶來更高的價值與報酬。
• 優化財務結構： 本次追募順利達到上限，成功降低基金的負債比率，對信用評等會有正面效益，並為未來融資創造更有利的條件。
後續展望 持續謀求投資人最大利益
談及後續投資方向，林超驊指出，根據公開說明書及法令規定，在適當的融資調度後，基金仍有約30億元的資金可運用。管理單位將會善加利用這筆資金，除了持續尋找合適的投資標的，也會針對現有資產進行必要之價值創造更新工程，為投資人創造更穩定的長期收益。
樂富一號透過這次的成功增資，不僅展現了積極經營、活化REITs資產池的決心，同時也為台灣REITs市場樹立了新的標竿與發展模式。
樂富一號是在8月29日由金管會核准辦理追加募集，11月5日公告完成募集，在每單位10元之定價下，順利募集65億元之資金，13日由主管單位核准，增資單位於17日掛牌。
