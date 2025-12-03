創客小棧培育創業新星！新創成果發表暨 2025 YesMaker 擂台賽決選頒獎
【記者 王雯玲／高雄 報導】從創意到商品、從市場到永續，由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦、財團法人中山管理教育基金會承辦的「創客創業加速器高雄成果發表會暨2025 YesMaker頒獎典禮」日前於大港倉10盛大舉行。充滿創新創業能量的團隊齊聚一堂，展現豐碩的跨域合作與新創研發成果，吸引許多民眾與廠商到場共襄盛舉。
今年創客小棧共輔導20組創業加速器團隊，協助開發產品、強化品牌、市場銷售等。現場除了實體展示成果外，更有11組團隊分享如何將創意轉化為市場商品的創新實踐歷程。南國紅逗與屏東老莫可可農園合作開發萬丹紅豆與巧克力商品、仰式漂浮工作室與旗山糖廠社區協會開發香蕉纖維文創品、流動部落開發貓寫字文創品等，皆吸引眾人目光。而協助迎蜂公司至日本行銷推廣無蜇蜂食品，織步同行團隊上架特殊編織鞋包至中友百貨，益植團隊的天然蟲害防治品開拓實體通路，以及那個皮工作室進入舊城社區販售皮革文創品等，都充分展現創客團隊新創的錢動力與鈔能力，不容小覷。
同時，2025 YesMaker創意擂台賽，以「永續創新×在地連結」為主題，歷經初審、決審激烈競爭，揭曉分別獲得二等獎、三等獎及佳作的14組團隊，頒發總獎金7萬8仟元。中華創新產業發展協會，以廢水泥袋改裝再製新信封袋，實用且兼具環保，獲得評審青睞，抱走二等獎。街道醫學院X 64模型事務所，則以3D模型拼圖產品視覺化呈現人本街道，提升大眾對於街道改造的參與感與理解力，獲得三等獎。獲獎作品不僅創意十足，更展現對社會、環境議題關懷與創新解決方案，是獲獎關鍵。
現場包含創業加速器團隊與擂台賽參賽隊伍，共23個團隊展示作品，從社會創新設計到食品、文創、手工藝、居家應用等琳瑯滿目的成果，激盪創客與企業夥伴更多創意能量與合作契機，進一步收穫消費者回饋好評，為創意產品驗證市場商業價值。活動中，也安排小花鑰匙圈與皮革證件套簡易手作體驗，讓民眾親身體驗創客精神與創作趣味。
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署郭耿華分署長表示，未來將持續深化產業人才培育機制，提供更完善的資源與輔導，協助實現創業夢想，促進提供就業機會，成為推動地方創新與產業發展重要動力。有興趣的民眾可搜尋「創客小棧&澎湖創客基地」臉書專頁https://www.facebook.com/makerinnFM2023或逕洽專線07-821-0171轉2701(高雄)、06-926-1173(澎湖)。（圖／記者王雯玲翻攝）
