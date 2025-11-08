創建力里圳灌溉屏東 日工程師孫來台共慶百週年

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府今天以走讀健走慶祝水圳百週年，工程師孫鳥居徹等日方代表也到場共慶，吸引逾400人參加。

屏東縣政府今天在春日鄉舉辦「百年力里‧遇見你」走讀健走活動，屏東縣長周春米邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證串起台日情誼水圳百年風華。

周春米表示，力里圳水利工程奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史重要牽絆，鳥居信平百年前來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，這條水圳至今仍是屏東農業重要支柱。

周春米說，這段情緣跨越世代，鳥居信平之孫鳥居徹特地從日本來台，鳥居信平家鄉為靜岡縣袋井市，市長大場規之與議長佐野武次不僅給予祝賀信函，前市長原田英之更到場祝福，象徵因力里圳再次相聚的深厚情誼。未來縣府將持續推動水資源永續利用與地方文化傳承，讓力里圳精神繼續在下一個百年中流動。

原田英之表示，他曾多次造訪屏東，並參加不少健走活動，對地方建設發展逐漸熟悉，也留下深刻印象。力里圳水利工程在鳥居信平支持下完成，如今看到水圳持續發揮灌溉效用，期待藉由這條水圳，讓台日之間交流更加緊密。

屏東縣政府水利處新聞稿表示，力里圳百年風華活動以健走結合導覽、環境教育與在地市集為主軸，沿途設置多處導覽站點，由專業培訓導覽員，講解力里溪伏流水圳歷史與特色，現場也安排文化手作體驗、在地產業市集及趣味問答等豐富活動，參與民眾氣氛熱絡。（編輯：龍柏安）1141108