創建力里圳灌溉屏東 日工程師孫來台共慶百週年
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府今天以走讀健走慶祝水圳百週年，工程師孫鳥居徹等日方代表也到場共慶，吸引逾400人參加。
屏東縣政府今天在春日鄉舉辦「百年力里‧遇見你」走讀健走活動，屏東縣長周春米邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證串起台日情誼水圳百年風華。
周春米表示，力里圳水利工程奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史重要牽絆，鳥居信平百年前來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，這條水圳至今仍是屏東農業重要支柱。
周春米說，這段情緣跨越世代，鳥居信平之孫鳥居徹特地從日本來台，鳥居信平家鄉為靜岡縣袋井市，市長大場規之與議長佐野武次不僅給予祝賀信函，前市長原田英之更到場祝福，象徵因力里圳再次相聚的深厚情誼。未來縣府將持續推動水資源永續利用與地方文化傳承，讓力里圳精神繼續在下一個百年中流動。
原田英之表示，他曾多次造訪屏東，並參加不少健走活動，對地方建設發展逐漸熟悉，也留下深刻印象。力里圳水利工程在鳥居信平支持下完成，如今看到水圳持續發揮灌溉效用，期待藉由這條水圳，讓台日之間交流更加緊密。
屏東縣政府水利處新聞稿表示，力里圳百年風華活動以健走結合導覽、環境教育與在地市集為主軸，沿途設置多處導覽站點，由專業培訓導覽員，講解力里溪伏流水圳歷史與特色，現場也安排文化手作體驗、在地產業市集及趣味問答等豐富活動，參與民眾氣氛熱絡。（編輯：龍柏安）1141108
其他人也在看
尹立成立設計師後援會 以設計推動文化治理
[NOWnews今日新聞]左營、楠梓區市議員參選人、前高雄市文化局長尹立今（8）日舉辦「設計師後援會」成立大會，設計圈好友齊聚力挺。尹立強調，參選市議員的目標，不只是推展城市建設，也希望讓文化與設計成...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 17 小時前
暖暖 Sunshine 協會，一個讓倖存者安心說話的地方，不再獨自承受創傷 | BAZAAR
因為親身走過，更懂復元之路的各種寂寞與艱辛，暖暖Sunshine協會創辦人湯淨遭性侵後經長期沉澱與省思，召集有志者創辦全台首個由性暴力倖存者與關心議題者自組的非營利組織，致力於大眾性暴力防治知識教育與陪伴倖存者，讓世界擁抱倖存者的過去。Harper’s BAZAAR TW ・ 1 天前
理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
NBC與福斯電視台（FOX）7日報導，聯邦調查局（FBI）聖地牙哥分局主導的多機構調查行動，日前逮捕19人；他們涉嫌專門...世界日報World Journal ・ 13 小時前
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 13 小時前
屏東力里圳流動百年 縣府辦走讀健走
日本工程師鳥居信平百年前打造力里圳灌溉屏東平原，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息！屏東縣府八日舉辦走讀健走力里圳的百年慶活動，吸引大批民眾體驗在地文化與水資源的珍貴價值。值得一提的是，這項「百年力里．遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華！周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆；一九二五年，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支流。周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結；袋井市長大場規之與議長佐野武次不僅特別捎來 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 16 小時前
潘海利根、BYREDO、TRUDON頂奢香氛聖誕新作登場！從倒數月曆到藝術蠟燭…美到捨不得用
潘海利根：雪地裡的英式奇想，香氣倒數旅程啟動今年潘海利根以「迷人錯位」為主題，用英式聖誕毛衣與幽默筆觸重新演繹節慶精神！其中粉絲最期待的標誌性倒數月曆，化身可愛禮盒以針織圖紋包裝出冬季的溫度與儀式感，24格香氛驚喜中藏著兩款正裝香水—「月亮女神淡香水」與「黑...styletc ・ 1 天前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 16 小時前
總統：台灣與歐洲志同道合朋友 堅定站在一起捍衛民主
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。中央社 ・ 13 小時前
逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久
由於聯邦政府停擺，針對「低收入能源援助計畫」(Low-Income Energy Assistance Program ...世界日報World Journal ・ 13 小時前
板橋耶誕城該廢？洪孟楷建議「這兩招」升級
[NOWnews今日新聞]綠委蘇巧慧將代表民進黨參選新北市長，她日前受訪提到，新北耶誕城已經舉辦14年，但卻造成板橋人大塞車，應該重新思考該活動。國民黨立委洪孟楷建議，新北市政府參考日本東京都廳的作法...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
【2025週年慶】蔡依林、妮可基嫚也愛用！熬夜肌必買清單：SK-II、肌膚之鑰、怡麗絲爾、醉象組合太超值
別擔心，一年一度的「週年慶」就是你最強大的急救站！精選4款專為「熬夜肌」打造、能讓皮膚快速亮起來的超值保養組合，從經典神仙水到天后愛用款，趁折扣季把肌膚快速「回魂」到最佳狀態！SK-II PITERA™ 晶透奇肌套裝組│三大明星產品＋限定版晶透小熊說到速效透亮，怎能少了S...styletc ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 18 小時前
南市「風起再生、農聚台南」 農村再生成果嘉年華在後壁登場
記者陳佳伶／新營報導 南市農業局八日在後壁區菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華，今年活動…中華日報 ・ 13 小時前
WordCamp Taiwan首度移師南台灣 海內外開源社群匯聚高雄
[Newtalk新聞] 2025年台灣最大的WordPress社群盛會「WordCamp Taiwan」，首度移師南台灣舉辦，11月7日至8日在高雄亞灣新創園、高雄展覽館登場，吸引超過200名與會者共襄盛舉，其中多數會眾來自高雄以外的縣市，並吸引來自香港、新加坡、馬來西亞、中國、日本、泰國、美國、拉脫維亞等地的國際講者與參與者，從嶄新視角體驗WordPress生態系。 今年WordCamp Taiwan由高雄市政府擔任指導單位，並獲高市府經濟發展局贊助支持，為高雄市的科技與人文氛圍，注入開源社群的新能量。WordCamp Taiwan 2025匯聚來自世界各地的開源夥伴，讓高雄成為知識分享與技術交流的重要舞台，以社群為核心、以開源為願景的盛會，也象徵城市持續以多元、開放的精神與世界接軌。 WordCamp Taiwan 2025 總召集人李冠緯(Bruce Lee)表示，「WordPress不僅是一個網站架設工具，更是一個全球社群共同創造與學習的平台，今年我們選擇在高雄舉辦，就是希望與高雄的智慧城市發展結合，讓更多人看見開源如何推動地方創新與產業連結。」 國際非營利開源盛會WordCa新頭殼 ・ 5 小時前
台南農村再生成果嘉年華登場 展現農村「遇風更生」精神
台南市政府農業局8日於後壁區菁寮老街舉辦「風起再生‧農聚台南」農村再生成果嘉年華，活動結合靜態展示、動態展演及農村市集，全面展現台南農村在丹娜絲颱風災後的復原成果與再生能量。副市長葉澤山表示，後壁區是台南市金牌農村的搖籃，從第一屆仕安、無米樂社區到第三屆頂長社區，皆榮獲農業部金牌農村獎項肯定。今年經歷丹娜絲颱風侵襲，許多農村社區受創嚴重，但也在各界幫助下，展現出強大復原力與社區凝聚力，迅速重整家園、恢復農村風貌，展現了台南農村「遇風更生」的精神。農業局長李芳林指出，今年嘉年華整合了培根社區、農村再生社區、胡麻產業總體計畫及金牌農村推廣計畫，於具有代表性的菁寮老街盛大登場。現場設有超過52個攤位，包括42個農村社區、10家胡麻相關業者與在地金牌農村商家，展售各式農特產品與手作文創。活動以「好吃、好看、好玩」為主軸，內容涵蓋在地風味市集、免費DIY體驗、胡麻食農教育展覽及特色文化展演等，讓民眾在遊逛之餘深刻感受農村風土魅力。現場活動熱鬧非凡，嘉苳社區帶來「內山姑娘要出嫁」藝陣演出、廚師料理秀及街頭藝人現場表演，為活動增添豐富的視覺與聽覺饗宴，吸引民眾熱情參與。市府表示，「風起再生‧農聚台南台灣好新聞 ・ 11 小時前
【水象星座運勢】11/8 巨蟹座關係藏變化、天蠍座避免被情緒影響、雙魚座可能有意外拜訪
★巨蟹座：人際關係藏變化。容易遇外國、遠距、長途交通、法律有關的挑戰。 ★天蠍座：容易被所愛破財，避免被紛擾情緒影響。感情或合作關係醞釀變化。 ★雙魚座：容易承擔家人、家庭壓力。手足或鄰居可能意外拜訪，環境藏變化。太報 ・ 20 小時前
鳳飛飛故鄉！大溪花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 14 小時前