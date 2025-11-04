創建無人機大軍！ 國軍3層級運用、4單位培訓無人機操作手
〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機成為主宰現代戰場的關鍵裝備，國防部最新一份書面報告顯示，國軍已建立各軍種無人機專責部隊，並分成聯合作戰、戰術、戰鬥等3個層級兵、火力運用；包括陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，則負責戰術層級的高階訓練。
立法院外交及國防委員會本周四(6日)邀請國防部部長顧立雄，針對「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」主題，進行報告並備質詢，國防部已將書面報告送至立法院。
國軍報告陳述，國軍無人載具發展以「科技取代人力、火力取代兵力」之原則，並朝量大、價廉、可消耗、即偵即攻等方向規劃。平時分擔國軍各部隊執行海、空監偵及巡邏等耗時、高風險任務，降低人員負荷與高價裝備損耗；戰時支援防衛作戰任務，搭配主要武器實施精準打擊，以拒止、遲滯或擾亂敵犯台行動，迫敵作戰任務失敗，並放棄奪台企圖。
至於無人機的運用，國防部表示，其依作戰任務劃分「聯戰、戰術及戰鬥」等三個層級兵、火力運用。「聯戰層級」執行長時間、遠航程之臺灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務；「戰術層級」則是戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。
國防部說，「戰鬥層級」採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。
為滿足無人機操作手訓練需求，報告陳述，國軍持續完善無人載具訓練體系，依據部隊類型、裝備型式及任務，訂定訓練政策、訓練階段、培訓機制、準則發展與訓測標準等，明確各項訓練規範，使各軍種無人載具部隊在戰技、戰鬥及戰術整合運用上，具備支援作戰能力。
報告指出，國軍現行專責軍種無人機訓練機構有4個，分別為陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計有「無人機師資班」等10類擴充訓練量能；另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人機基礎戰力。
至於無人機的籌獲管道，國防部表示，無人載具籌購採「自製優先、軍購與商購為輔」原則，對國內無法自製獲得，藉由國外現貨市場軍購、商購等多元途徑採購，縮短籌獲期程，以加速提升戰力。
