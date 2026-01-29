創意去年每股純益創新高 擬配息20元
[NOWnews今日新聞] IC設計大廠創意公布2025年稅後淨利新台幣37.69億元，創下歷史新高，每股純益28.13元，董事會決議每股配發20元現金股利。
受惠雲端服務供應商（CSP）客戶產品量產挹注，創意2025年第4季營收躍升至新台幣123.99億元，季增43.96%，並創下歷史新高。
隨著營業額擴增，創意2025年第4季獲利同步攀高，稅後淨利新台幣11.59億元，季增33.77%，為歷史次高水準，僅次於2022年第4季的13.46億元水準，單季每股純益8.65元。
此外，創意2025年總營收首度突破300億元關卡，達341.4億元；獲利同創歷史新高，稅後淨利37.69億元，每股純益28.13元，董事會決議每股配發20元現金股利。
市場也看好創意後市表現，隨前一季出貨量優於預期，法人表示，創意具有更多美系CSP 3奈米CPU專案出貨量上修空間，隨該客戶較高比重採用自研ASIC解決方案，預計該專案將貢獻今年Turnkey營收約50%至55%。
法人指出，除2026年成長結構大致不變外，2027年美系CSP 3奈米CPU專案仍將延續量產，且包括美系電動車客戶、記憶體客戶新ASIC專案亦將貢獻2027年Turnkey營收，延續獲利成長態勢。
法人對應上修創意2027年營收預估47.6%至1,147億元，年增63.6%。雖然Turnkey營收持續增長將壓抑毛利率，但預期營運槓桿顯現將於2027年帶來良好的獲利擴張。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
