創意去年EPS 28.13元 雲端CPU新一代訂單到手、HBM相關也有布局了

創意電子看好雲端CPU訂單。陳俐妏攝



ASIC設計服務商創意今天公布去年全年稅後淨利37.69億元，改寫新高，年增9.2％，每股純益28.13元。創意董事會也通過股利政策，每股擬配現金股利20元，殖利率約0.74％。展望今年，創意表示，樂觀看好今年營運成長動能將持續，創意總經理戴尚義說，對雲端CPU布局有信心，下一代產品已拿到，HBM 也已有佈局。

創意也釋出，圖靈中心主攻2、3奈米開發，預計今年開始運作，有利接案2~3天即可達成，今年也爭取了更多產能，因應市場需求。

創意近期題材不斷，去年除了加密貨幣應用之外，CSP客戶相關3奈米製程ASIC訂單的量產也在第四季貢獻。此外，創意也拿下微軟Maia 100與Cobalt 100晶片訂單。

至於創意口中雲端CPU新訂單，就是採用台積電3奈米製程AI晶片Maia 200，強打AI基礎架構自主化。ASIC設計服務創意就是協助完成。電動車大廠特斯拉的自研晶片，也是創意承接，特斯拉AI5晶片相關案件，預期2027年量產。

受惠於雲端服務供應商(CSP) 及其它AI 相關客戶的產品量產，創意在2025 年營收創歷史新高，全年總營收達341.4 億元，第四季營收更是首度突破百億元大關至123.99 億元，締造單季及全年營收屢創紀錄

